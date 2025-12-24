鄰家男孩 BOYNEXTDOOR 將來台出席金唱片頒獎典禮！ZICO 親手打造、六位少年共享的青春頻率，2026再解鎖高雄櫻花季，神秘共同點竟是全員剖腹產？

鄰家男孩BOYNEXTDOOR將來台出席金唱片頒獎典禮！由饒舌才子 ZICO 親自操刀打造、隸屬HYBE旗下KOZ娛樂的他們，是出道兩年的超人氣韓國男團，除了擁有高顏值與穩定的舞台實力，也以鄰家男孩般自然、清新的魅力圈粉無數。出道前因ZICO參與製作而受到高度關注，出道後則以青春洋溢、直白坦率、貼近大眾的歌曲風格快速累積人氣，在新生代男團中站穩位置，吸粉速度相當驚人。

韓國超人氣男團BOYNEXTDOOR將在2026年1月10日來台出席金唱片頒獎典禮

廣告 廣告

BOYNEXTDOOR 由朴成淏（SUNGHO）、李常赫（RIWOO）、明宰鉉（JAEHYUN）、漢東旼（TAESAN）、金桐儇（LEEHAN）和金雲鶴（WOONHAK）6人組成，出道剛滿兩年，卻已多次來台與粉絲見面。

韓國超人氣男團BOYNEXTDOOR首度登上高雄櫻花舞台

今年4月，他們在台北舉辦首次巡迴演唱會，接下來不只將於明年1月出席金唱片頒獎典禮，日前也宣布2026年將首度登上高雄櫻花季，短時間內能接連在台灣看到六位成員的演出，ONEDOOR 想必已經開始倒數期待啦！

BOYNEXTDOOR由成淏、RIWOO、明宰鉉、泰山、LEEHAN、雲鶴等共6名韓國成員組成

先認識BOYNEXTDOOR：ZICO 親手打造，團名就是「隔壁那個男孩」

BOYNEXTDOOR是KOZ Entertainment於2023年推出的6人男子音樂團體。KOZ於2020年被HYBE收購後，ZICO仍持續參與公司音樂方向，而 BOYNEXTDOOR則是他親自參與製作、從零打造的團體。成員包括朴成淏（SUNGHO）、李常赫（RIWOO）、明宰鉉（JAEHYUN）、漢東旼（TAESAN）、金桐儇（LEEHAN）和金雲鶴（WOONHAK），並由明宰鉉擔任隊長，團體於2023年5月30日以首張單曲專輯《WHO!》正式出道。

從出道開始，BOYNEXTDOOR就以貼近日常的歌曲主題與自然的舞台表現作為核心，不走過度包裝的路線。團名「BOYNEXTDOOR」本身就帶有「像住在隔壁的男孩一樣，以舒服的方式靠近大家」的概念，歌曲內容多半圍繞青春、初戀與同儕日常，也讓他們很快與同齡聽眾建立共感。

他們的招呼語同樣相當有記憶點，開口就是敲門式的問答，彷彿真的站在你家門口。粉絲熟悉的那句是「Who’s there？The BOYNEXTDOOR！안녕하세요, BOYNEXTDOOR입니다！」。

BOYNEXTDOOR作品多講述青少年的日常故事，純淨親切感十足。

一出道就三首主打 初戀三部曲完整展開

BOYNEXTDOOR於2023年5月30日以單曲專輯《WHO!》正式出道，罕見地一次推出三首主打。〈But I Like You〉由成員明宰鉉、泰山、雲鶴參與詞曲創作，描寫單戀的悸動與猶豫。〈One and Only〉則由ZICO操刀，展現少年自信又帶點張揚的告白心情。〈Serenade〉走的是更青澀溫柔的路線，呈現陷入愛情時的純粹情感。

之後發行的迷你專輯《WHY..》與《HOW?》，延續「初戀故事三部曲」的世界觀，從心動、失落到成長，完整勾勒青春情感的變化，也成為 BOYNEXTDOOR音樂脈絡的重要標誌。

BOYNEXTDOOR迷你五輯《The Action》概念照

2025 歌曲推薦｜BOYNEXTDOOR 的青春美學，來自六個少年本身

在作品面向上，BOYNEXTDOOR 的青春感始終來自六位成員本身。年初推出的單曲〈IF I SAY, I LOVE YOU〉以日系風格與樂隊編制為基底，讓六人的音色輪廓更加清楚，情感表達不走濃烈路線，反而呈現出一種笨拙卻真誠的告白感，像是明明嘴上不說，情緒卻早已藏不住，整體也很有日漫主打歌的感覺；5 月發行迷你四輯《No Genre》，主打歌〈I Feel Good〉融入嘻哈與放克元素，延續他們一貫輕快卻不公式化的風格。10 月 20 日發行的迷你五輯《The Action》，則把少年感往前推了一步，主打曲〈Hollywood Action〉以搖擺節奏與明亮銅管聲線，描繪出「與其空想，不如行動」的姿態，展現出帶點自信、卻仍保有鄰家氣質的能量。《The Action》整體圍繞成長與前進，沒有把青春浪漫化，而是直面嘗試、挫折與選擇本身，也呼應 BOYNEXTDOOR 這兩年在舞台與作品上的狀態，從青澀走向更清楚的方向，但依然保留那份只屬於少年時期的熱度。

BOYNEXTDOOR演唱會

全員E人、全是剖腹產？那些意想不到的團內共同點

BOYNEXTDOOR一直被視為兼具舞台實力與創作能量的團體，演出時多半使用手持麥克風，搭配不過度複雜卻細節滿滿的編舞，讓現場感更直接。成員明宰鉉、泰山、雲鶴也持續參與音樂創作，讓團體作品保有高度參與感與一致性。音樂風格融合搖滾、流行、嘻哈與合成器元素，旋律輕快、節奏鮮明，卻不流於公式化，也成為他們能快速建立辨識度的關鍵。

除了作品本身，BOYNEXTDOOR私下的個性與團內氣氛同樣話題不斷，像是成員中外向型「E人」MBTI比例偏高，被粉絲稱為「Edol」，聚在一起時總能自然帶出高能量氛圍；又或是他們曾在直播中聊到出生故事，讓粉絲發現六位成員全是剖腹產出生，因而出現「剖腹產nextdoor」這種只屬於他們的稱號。甚至連左撇子比例都成為粉絲間津津樂道的細節，除了 TAESAN、LEEHAN，其餘成員多半偏左手使用，連吃飯畫面都能被拿來當作團魂話題討論，這些看似零碎的小事，也拼湊出 BOYNEXTDOOR 獨有的青春感與存在感。

BOYNEXTDOOR迷你五輯《The Action》概念照

青春感炸裂的鄰家男孩BOYNEXTDOOR 六位成員一次認識

BOYNEXTDOOR 成員皆在十幾歲末期出道，因此整體形象被定位為貼近生活的「鄰家男孩」。2003年出生的朴成淏與李常赫是隊內年紀最大的成員，兩人皆出身舞蹈學院，前者以穩定唱功與舞台反差感成為表演中的定心丸，後者則以主舞定位與滿滿活力，讓人一眼記住。同為2003年生的隊長明宰鉉，曾是足球選手，也有練習生經歷，兼具舞台掌控力與臨場反應，是團體的氣氛核心；2004年出生的漢東旼以音樂感與創作取向受到矚目，出道作品中多次負責歌曲開頭，也因此被粉絲稱為「導入妖精」。同為2004年生、來自釜山的金桐儇，憑藉深邃五官與自在氣質累積高人氣，而2006年出生的忙內金雲鶴雖然年紀最小，卻擁有隊內最高身形與毫不怯場的舞台能量。六人各自路線不同，卻在同一個舞台上形成平衡，也讓BOYNEXTDOOR的青春感顯得真實而立體。

（圖片來源：BOYNEXTDOOR_official、KOZ 엔터테인먼트、光尚娛樂(SSU)、尚典娛樂集團有限公司(REG)）

更多放言報導

韓男團BOYNEXTDOOR攜單曲〈IF I SAY, I LOVE YOU〉回歸掀熱潮 4月新北工商展覽中心開唱「門票將開賣」 票價、座位、搶票資訊一次看

新生代人氣女團 izna 將來台出席金唱片頒獎典禮！出道前登上MAMA大舞台、《I-LAND 2》誕生、王牌製作人Teddy操刀打造、6成員介紹