鄰居互告上法院! 男未到庭判罰18萬 醉後嗆揮刀

屏東萬丹鄉聖賢路上，有兩戶鄰居長期不合，兩度互控、互毆鬧上法院，其中一方陳姓男子不滿被因未到庭，遭法院通緝，還被判罰十八萬元，21日酒後氣得在家裏大吼，揚言要拿刀輸贏，引起鄰居鄭家恐慌報警。警方到場遏止，要求陳男冷靜，暫時化解衝突。

陳姓男子指控，鄭家父子三人合力圍毆他一人，三年後才會持鐵棍還擊報復。（圖／民視新聞）

穿著紅色格子襯衫的鄭先生，滿頭鮮血的走回家中，趕緊叫兒子報警，因為他被隔壁鄰居陳姓男子拿鐵棍攻擊，陳姓男子手中拿著鐵棍，打人後上車離開。發生衝突的是屏東萬丹鄉聖賢路上比鄰而居的兩戶人家，而這只是雙方多年來其中的一件衝突。還有一次兩人又在家門前起衝突，鄭先生的兒子和家人也加入，雙方一陣大亂鬥，鄭太太還因為推擠而倒地，差點撞到頭。鄭太太回憶當時情況，「要去上班，他把我老公攔下來，就拿那鐵棍一下就打他了，我兒子打他是因為，我兩個兒子要去撥開他們，他就說他們兩個在打他。」陳姓男子又是另一種講法，「父子三人打我，再來又欺負我媽媽，來到113年8月我才拿鐵棍，算是硬的塑膠管打他，我受不住，怎麼能讓他欺負我媽媽？」

鄰居互毆告上法院！ 男不爽被判罰18萬3 醉後嗆揮刀

鄭家則反控，陳姓男子經常拿鐵棍作勢打人，恐嚇意味濃厚。（圖／民視新聞）

四年來雙方衝突不斷，一次和解，兩次鬧上法院，其中一次陳姓男子因為未到庭，遭到法院通緝，另一件則被判刑，易科罰金罰了十八萬三，讓他耿耿於懷，21日晚間酒後，在家裏大吼，揚言要拿刀輸贏，再度引起雙方口角，鄭家報警處理。，鄭太太說，「跟我兒子兩個對嗆，他說拿出刀出來講，我兒子當然聽到這樣，他就不敢出去，因為這個家只剩我一個，他敢出去嗎？」陳姓男子否則有說要拿刀：「說我在亂他們，我在家裡，我又沒指名道姓，我只說到這筆錢 18萬3，你要不要還我？」屏東分局新鐘所長顏明正表示：「警方到場時發現，雙方均在各自屋內，未發生衝突，警方嚴正提醒，酒後失序，言語恐嚇恐觸法。」雙方的恩怨起源於鄭家搬來之後，因為共用一面牆，在蓋房子時，把陳家的鐵窗給封死了，陳家不滿，鐵窗打開，從此就陷入無限輪迴的爭吵和互控之中。警方呼籲雙方冷靜，再吵下去，恐怕付出的代價不只十八萬三。

