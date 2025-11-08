鄰居以為吵架報警！警上門一查竟挖出「毒品通緝犯」 3人聊天變3人送辦
新北市板橋區8日上演一起「誤會抓出真犯」的離奇案件，晚間7時許，四維路某民宅內傳出激烈談話聲，鄰居誤以為屋內爆發口角衝突，擔心發生意外，趕緊撥打110報警求助，海山警分局員警趕抵現場時，屋內3名男子卻遲遲不肯開門，引起警方高度懷疑。
經警方耐心勸說後，屋內3人終於打開大門，屋主林姓男子（54歲）表示，當時只是與2名友人李姓男子（55歲）與周姓男子（48歲）——聊天，沒有吵架。不過，警方在進一步查驗身分時，卻驚訝發現，這名周姓男子竟是10月才被發布通緝的毒品逃犯。
警方立即上前將周男逮捕，並依程序對現場進行搜索，結果赫然在屋內發現疑似安非他命及海洛因的殘留袋與吸食器具，3人見狀面露尷尬，全案氣氛瞬間從「誤會」轉為「現行犯」，警方於是將屋主林男與李男一併帶回派出所偵辦，三人經訊後，全依毒品危害防制條例移送地檢署偵辦，周嫌則另行解送歸案。
據了解，周男過去因涉毒多次遭查獲，近月來因未出庭而被發布通緝，警方指出，這次若非鄰居誤會報警，通緝犯恐怕仍逍遙法外。警方也提醒民眾，若發現可疑情況應即時通報，避免延誤治安，也間接展現了「熱心鄰居」的重要性。
