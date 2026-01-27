鄰居倒垃圾爆衝突 2男當街互毆婦遭摑巴掌

黃姓男子倒垃圾時，又遭鄰居喝醉後動手，兩人在街上大打出手。（圖／翻攝自社會事新聞影音）





法官還給他公道！彰化田中有受害住戶說，長期遭到一名59歲鄰居在酒醉後鬧事，大罵三字經也會動手打人。雙方鬧上法院，開庭前一天，黃姓男子倒垃圾時，又遭鄰居喝醉後動手，兩人在街上大打出手，受害住戶無奈說每天生活在恐懼當中。

黑外套男子丟完垃圾後，阿伯走過來，直接辱罵三字經，接著朝路邊男女走過去就動手打人。一旁女子早就拿手錄影，似乎知道這名阿伯會動手惹事，雙方一觸即發，阿伯拳頭又揮過去，這時黑外套男子手也伸出來防衛，往阿伯的頭巴了下去。

年輕男女一路閃，往家裡走去，不過阿伯步步逼近，看似還想再動手。遭毆打男子的父親揮手示意，請阿伯離開，但他又走向所有人。婦人走出家門查看，擋在最前面，卻被阿伯一巴掌打下去，衝突差點再擴大。

受害住戶（母親）：「我兒子就問我說，媽媽難道以後我們出門倒垃圾，都要先看監視器有沒有人嗎。」

鄰居暴力事件就在彰化田中，26日下午5時多，24歲黃姓男子出門倒垃圾，卻遭59歲賴姓鄰居怒罵後攻擊，還導致劉姓母親臉部紅腫挫傷。受害住戶表示，長期遭到賴姓鄰居酒醉後的暴力行為，已經走司法途徑，卻在開庭前一天還遭毆打，讓他們現在陷入恐懼中。

受害住戶（父親）：「兒子以前在玩BB槍吵到鄰居，他就說我不會教兒子，然後就動手打，我丟垃圾像這樣開出來，他就過來打我了。」

但阿伯早就是當地頭痛人物，就連附近鄰居擔心遭報復，不敢出面指認。田中分局偵查隊副隊長劉嘉濱：「於田中鎮發生傷害案，經查雙方是鄰居並有嫌隙，其中賴嫌因酒後突然動手傷害鄰居。」

千金難買好鄰居，住戶盼警方加強巡邏，避免再與對方接觸，求助無門之下，只能自保。

