鄰居傳訊息聲稱漏水！警政署曝詐騙新招：務必提高警覺

近年來詐騙猖獗，平時若沒有提高警覺，便有可能落入詐騙集團所設下的陷阱。內政部警政署「165全民防騙」提醒，近來又出現「假鄰居詐騙」，呼籲民眾日常生活就要提高警覺，才不會上當受騙。

漏水問題相當惱人，是許多民眾擔心會遇到的問題，對此內政部警政署「165全民防騙」也在臉書發文提醒，除了真的發生漏水問題外，詐騙集團也會利用漏水當藉口，趁機博取受害者的信任，等到受害者放下戒心，進一步和假鄰居接觸後，再引導匯款，呼籲民眾在日常生活中務必提高警覺。

內政部警政署「165全民防騙」拆解詐騙手法，詐騙集團會假裝鄰居加好友，並用漏水、鄰居等理由博取信任，接著馬上轉彎聊投資，並炫出績效、秀圖表，聲稱錯過會後悔，施加心理壓力，接著逼受害人加社群，除了話術變緊湊之外，也會狂傳訊息，不斷催促，最後等受害者放鬆警戒後，再伺機下手，引導匯款，導致受害者人財兩失。

對此內政部警政署「165全民防騙」分享兩點防詐要點，呼籲民眾千萬不要掉以輕心：

只要自稱「鄰居」，並主動談投資聲稱穩賺不賠，百分之百絕對是詐騙。

有疑問請撥打 165 反詐專線。

行政院亦曾提醒，除了假扮樓上新搬來的鄰居之外，「我已經在機場落地，但是沒看到接我的人」、「為什麼沒來接我」等不明簡訊，也都是詐騙集團的新招，目的是為了建立雙方攀談機會，進行設局詐騙，請民眾遇到類似情況，一定要謹記三點：

遇到可疑訊息務必提高警覺，小心查證。

在手機或通訊軟體修改隱私設定，阻擋陌生帳號加好友或陌生訊息。

懷疑有詐騙情形，撥打165反詐騙專線查證。

撰稿：吳怡萱



