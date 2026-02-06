鄰居全看在眼裡！102歲人瑞娶看護 日常「恍神聽不懂」內幕全曝光

社會中心／台北報導

102歲王姓人瑞娶68歲賴姓女看護，子女衝醫院搶人。（圖／翻攝畫面）

台北市身價8億的102歲王姓人瑞，驚傳與照顧17年的68歲賴姓看護祕婚，家屬指控賴女趁父親失智「騙婚」奪產，雙方於馬偕醫院爆發搶人衝突。鄰居證實，王翁精神狀態「時好時壞」，常有恍神聽不懂人話的情況；戶政人員則回應，當下確認能應答即受理，依法無權否決。

台北市中山區日前發生一起豪門爭產風暴，102歲的王姓人瑞在家人不知情的情況下，於今年1月5日與68歲的賴姓看護登記結婚。子女質疑賴女利用職務之便，意圖侵吞父親高達8億元的身家與已遭轉移的2億資產，憤而在醫院門口上演「搶親」大戰。針對這起相差34歲的黃昏之戀，街坊鄰居的日常觀察揭露了更多細節。

據居住在王家附近的鄰居透露，賴女自2009年起便擔任王翁的看護，至今已長達17年，社區住戶對兩人並不陌生。鄰居指出，經常看到賴女推著坐輪椅的王翁進出醫院，但老先生的精神狀況其實相當不穩定，呈現「時好時壞」的浮動狀態。

「他有時候看起來可以正常應答，但有時候根本聽不懂別人在說什麼。」鄰居回憶，王翁經常出現恍神、呆滯的反應，對於外界的對話有時毫無反應，顯然認知能力已受影響。此外，鄰居也觀察到，賴女近期似乎壓力沉重，時常在社區內顯得情緒煩躁，並試圖找人聊天抒發，行為舉止透露出不尋常的焦慮感，未料竟是瞞天過海成為了「女主人」。

對於外界質疑戶政機關為何讓精神狀況「時好時壞」的長者完成登記，中山戶政事務所人員解釋，行政機關僅能進行形式審查，登記當下會與當事人簡單對話，若確認對方能應答且表達結婚意願，文件齊全即須依法受理，公務員並無權力因年齡差距或疑似失智而否決婚姻。

目前王姓人瑞已由子女強行接回照顧，家屬堅決主張父親無行為能力，將透過法律途徑訴請婚姻無效並追討資產；賴姓看護則面臨騙婚與侵占指控。這場牽動數億資產的爭奪戰，法院將參考醫療鑑定與鄰居等證人說法，釐清這段婚姻背後的真相。

