鄰居太吵害她睡不著？ 高雄婦出「絕招」反惹10戶鄰居暴走

〔記者黃佳琳／高雄報導〕家住前鎮區的陳姓婦人與鄰居不和，但「一人怨眾人」，陳婦認為鄰居太吵害她睡不著，竟把擴音器放在陽台，當街撥放「機掰人」、「幹你娘機掰」、「蕭查莫」、「消雞」等髒話，且一放就是1年多，陳家附近10戶鄰居不堪被「噪音暴力」長期騷擾報警，陳婦被法官依強制罪判刑3月，得易科罰金。

判決指出，陳姓婦人住在前鎮區某巷弄的連棟透天厝，她疑似與鄰居相處不睦，從2023年5月起，以每個禮拜二至三天、每日數次、每次約數十分鐘的頻率，在夜間、凌晨時段，從住處陽台拿擴音器朝周遭鄰居辱罵「機掰人」、「幹你娘機掰」、「蕭查莫」、「消雞」，音量之大不但吵到隔壁6戶鄰居，連隔著一條綠化帶的對街4戶鄰居也飽受困擾。

廣告 廣告

鄰居忍了快2年，最後實在「凍未條」集體報案，高雄地方法院審理時，陳婦坦承拿擴音器駡人，但辯稱自己頂多偶爾會做這件事，也不是每天做，原因是因為兩邊鄰居吵到她不能睡覺。

但法官傳喚鄰居作證，有鄰居說，陳婦疑似有精神問題，沒有惹到她也會被駡，曾經在住處3樓陽台拿擴音器罵髒話，說自己給她下藥，也有鄰居說，他只是聽到擴音器的聲音出來查看，就被陳婦無端漫駡；法官審酌相關事證，依強制罪判陳婦徒刑3月，得易科罰金，可上訴。

【看原文連結】

更多自由時報報導

曾辦重大共諜案！「調查局朱茵」陳詩茹移送高金素梅 超強學歷曝光

拖行派出所長奪命無悔意 女毒蟲聽聞判死嚇癱座椅

高金素梅親信張俊傑羈押禁見 北院裁定理由出爐

高金素梅案涉貪「17人名單」處分結果出爐 Matzka岳父聲押

