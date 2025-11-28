鄰居家橘白貓「撞臉愛貓」！飼主下秒對視傻了 抓包牠小偷身分

記者鄭玉如／台北報導

一名女高中生路過鄰居家發現橘白貓，仔細一看才驚覺，竟是自家愛貓偷跑進去，引發網友熱議。（示意圖／PIXABAY）

國外一名女高中生上學途中，發現鄰居家的窗戶旁出現一隻橘白貓。由於花色與她飼養的貓相似，她便拍下照片與家人分享。但她越看越不對勁，仔細一瞧才驚覺，這正是她的愛貓，竟偷跑到鄰居家玩耍。當下她相當驚訝，將此事分享至網路，引發熱烈討論。

根據《The Dodo》報導，女高中生潔西（Jess Burton）在國外論壇 Reddit 提到，她養了一隻橘白色的貓，名叫「鮑勃（Bob）」。有一天，她準備上學，路過鄰居家時發現窗戶旁出現一隻同花色的貓，因此忍不住停下腳步觀看，並拍照與家人分享。

潔西表示，當時她心想「這隻貓長得好像我家的鮑勃，好巧喔！」但越看越不對勁，發現這正是自家飼養的愛貓。鮑勃看到主人後，不僅沒有反應，還開始梳理毛髮。潔西試圖呼喊鮑勃出來，但對方竟跳離窗台。由於她趕著上學，只好抱著忐忑的心離開。

潔西提到，當時屋內又沒有人，她只好暗自期望，鮑勃會自己回家，而她放學後發現，鮑勃早已回家，而且一臉像什麼事都沒發生過的樣子。她說，「鮑勃以前常偷溜進過鄰居的房子和花園，但第一次明目張膽地坐在客廳的窗戶邊梳理毛髮。我們推測，牠是從鄰居家後門的貓洞溜進來，還吃了別人的晚餐」，之後她還訓斥愛貓一頓，也沒再見到鮑勃出現鄰居家。

