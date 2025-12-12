鄰居家「起火」 住戶急叫5輛消防車！大批救援到場傻眼

大陸中心／倪譽瑋報導

中國廣州一處街道，眾人看到對面商家「起火」趕緊叫消防隊，殊不知那只是看板。（圖／翻攝自微博）

近期中國廣州發生一起烏龍火災，晚間當地住戶看到有商家似乎是失火了，嚇得趕緊通報，隨後5輛消防車到場，現場救援人力之多，街道一度堵塞；但在詳細確認後，發現那只是大電子螢幕、上面播放著火焰畫面，逼真的像玻璃窗裡面起火。當晚商家已將大螢幕關閉，面對媒體提問，僅表示「不便回應」。

綜合陸媒報導，10日晚間在中國廣東省廣州市，一商家在外牆懸掛播放「動態火焰」畫面的螢幕，附近許多住戶看到都以為失火了，嚇壞打電話報案。消防單位接獲通報，緊急出動5輛車及多名消防人員，從一旁目擊者拍下的影片可看到，消防車堵在街上，周遭也架起封鎖。

多台消防車前來救援，現場氣氛一度緊急。（圖／翻攝自微博）

然而在靠近確認後，發現那只是大螢幕播放著火的畫面；事後影片被PO上社群，多位網友傻眼直呼「哪個大聰明報的警」、「這個的確很容易誤會」。至於官方說法，廣州市荔灣區嶺南街道辦事處11日證實，10日的確有派出大量人力，但商家的廣告看板不屬於消防局的管理範圍，只能在確認無失火後歸隊，並向管理單位反映。

辦事處人員說明，店家已在當晚將螢幕關閉「畢竟很容易讓人家誤會，所以我們盡量要求他們不要放這些。」是否有相關懲處？目前仍在研議。而《九派新聞》實際連絡上掛火焰看板的商家，對方只說「不便回應」。



