鄰居對北捷煙霧彈男張文或張家狀況 都不發表意見

〔記者周敏鴻／桃園報導〕涉嫌在台北車站和台北捷運中山站丟煙霧彈、揮刀砍人的男子張文，住址是桃園市楊梅區的1處封閉式社區，今天晚間雖有社區居民開車進出，但沒有人願意談到張文或張家的狀況，對於媒體拍攝，甚至有鄰居直言「不要拍到我們」，對於張文涉案一事不發表任何意見。

張文因遷移戶籍未申報，應於2024年11月25日報到的教育召集令無法送達，他因而涉嫌觸犯妨害兵役治罪條例，已於去年7月11日被桃園地檢署發布通緝。

記者晚間走訪張文的住家地址，是1處設有鐵門可管制人車進出的封閉式社區，鄰居三緘其口，尚無法確認張文或張家人是否住在該處。

