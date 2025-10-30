鄰居挺警！控男開車衝進窄巷 見警還催油門

報案的阿嬤抱怨，雖然她報的警，但是現場有滿月的小孩，員警明明看到還拿出槍。（圖／東森新聞）





和警察暴衝突的馮姓男子，鄰居說他時常鬧事，而且目睹他是開車直接衝進窄巷，完全不顧他人生命安全，警方到場，要男子移車，男子還催油門，員警才掏槍警戒，鄰居站在警察這邊，認為是男子態度囂張，但被壓制的阿嬤說，當時是孫子抱著剛滿月的小孩，看到員警掏槍當然會怕，不滿勸阻還被員警壓制在地。

員警將馮姓男子拉出車外壓制，家屬激動的嗆聲要要告警察。

員警vs.馮姓男子家屬：「你很危險喔，趴著，趴著啦，趴好，（你們怎麼可以這樣子，為什麼你們要把他弄到全身都是傷），妨害公務，（我要告你）。」

員警和馮姓男子激烈衝突，起因是他來妻子娘家找人，妻子阿嬤怕出事報警，警察來時馮姓男子踩油門拉轉速，加上隔熱紙全黑，員警也掏槍警戒，即使他倒出巷子，依然火氣十足的嗆警才被拉下車，家屬反倒要告警察，讓鄰居看著覺得好諷刺。

記者vs.附近鄰居：「他是衝撞進來的那很危險，（那你覺得警方的動作算OK嗎？）本來就OK啊，他是在保護我們這邊的居民啊，他們是時常在鬧事的人，阿嬤自己報的案，你還在推警察。」

不過報案的阿嬤則抱怨，雖然她報的警，但是現場有滿月的小孩，員警明明看到還拿出槍，老人家也被員警壓制實在太超過。

報案阿嬤：「我們不會怕嗎？一個孫子抱著剛滿月的小孩，如果是你家的人你不怕嗎？還把一個70歲的歐巴桑壓在地下，這裡都受傷這裡也都傷到啊。」

而警方查看影像內容，認為員警在執法過程中，在態度上確有需要改進的地方，所以執勤員警被記申誡處分，這讓周邊的鄰居抱不平。

鄰居：「如果每個人都這樣對公權力挑戰的話，那這社會上就不用警察了。」

鄰居對於這名孫女婿的囂張，相當不以為然，支持員警強力執法，認為警方的公權力不容挑戰，更何況整起事件還是阿嬤自己報警的，對於員警被記申誡，更是覺得相當委屈。