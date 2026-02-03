鄰居春聯「寫滿元素符號」！化學神人翻譯 網驚：絕命毒師？

農曆新春即將到來，家家戶戶開始張貼春聯迎接新年。不過有網友卻在鄰居家門口發現一副與眾不同的春聯，上面寫滿「元素符號」，讓她百思不得其解，希望有高手能幫忙解答。

原PO在Threads發文表示，「有化學大神可以解釋我鄰居的春聯是什麼意思嗎？本人理化很差，看了兩天百思不得其解。」只見照片中，這副春聯上面寫的並非傳統中文字，上、下聯分別為「Re、Sg、Tc、Au、As、Sc、Ti」以及「Ag、Zn、Na、F、Ga、Hf、Mg」。

照片曝光後迅速引發熱烈討論，網友紛紛留言表示，「原來是重金屬家庭」、「只覺得這戶人家不好惹，裡面一定住著化工大師」、「福神財神表示看不懂，算了換下一家好了」、「這是密語嗎？好強啊」、「感覺一開門會爆炸似的」、「絕命毒師」、「你的鄰居太厲害了吧！」、「救命，我背元素週期表原來是為了看這個」。

貼文也隨即釣出具備理科背景的網友現身解答，上聯的七種元素分別為錸、𨭎、鎝、金、砷、鈧、鈦，取其諧音為「來喜踏金身康泰」；下聯則由銀、鋅、鈉、氟、鎵、鉿、鎂七種元素構成，諧音解讀為「迎新納福家和美」。至於橫批部分，網友指出「F、Cl、CHO、CHO」分別˙為「氟、氯、醛基」，因為出現兩個醛基，合起來象徵「福祿雙全」的吉祥寓意。

