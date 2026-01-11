鄰居是惡狼！拖男童進草叢性侵 辯：第一次想試試

桃園一名9歲男童遭鄰居性侵。（示意圖／翻攝自Pexels）





恐怖鄰居。桃園34歲男子老楊（化名）去年4月間某日下午，見鄰居的9歲兒子獨自在外玩耍，竟將男童帶到空地的草叢處性侵。附近居民見狀立刻錄影並報警，一審法官判處老楊7年6個月徒刑。

判決書指出，老楊2025年4月4日下午利用體型優勢，將男童帶進有濃密雜草的空地內，並利用對方年紀尚幼、不諳性事，強迫男童脫下褲子後進行猥褻，再以「女性身分」強迫男童對他從事性行為，最後兩度性侵男童得逞。

身心障礙辯護

附近居民無意間從家中看見男童遭到侵犯，立刻錄下證據影像並報警；警方獲報後於同晚持拘票將老楊拘提到案，訊後經檢察官依妨害性自主罪案件，對老楊提起公訴。

老楊在庭審時坦承犯行，其供詞與男童、男童母親在警詢時的證詞相符，以及報案人影片、醫院診斷書內容大致相符。不過辯護律師主張，老楊為精神辨識能力有疑慮的身心障礙人士，請求法官給予減刑。

老楊在法庭上坦言，當時清楚知道自己強迫男童發生性行為，「這是我第一次嘗試性行為」，並指以後不會出現在男童居住的行政區，「我想要和解，如果法官放我出去工作，我每個月會分期還他們1萬或是2萬」、「我現在關到裡面已經有反省了，以後不會再做這種事情了」。

法官判決

老楊就讀的國中、國小雖證實其就讀集中式智能障礙班，但法官審酌老楊違反男童意願，侵犯未滿14歲兒童，也未與男童家長達成和解，再考量老楊當下具有辨識行為的能力，依對未滿十四歲之男子犯強制性交罪，判處老楊有期徒刑7年6個月。可上訴。

