社會中心／綜合報導

竟然有人闖入鄰居家試圖性侵！案件發生在新北市泰山區，32歲彭姓嫌犯愛慕鄰居，竟然偷偷闖進對方房間，甚至躲在衣櫥裡面，等到女子準備要洗澡時，再拿浸泡過安眠藥的紗布悶住對方口鼻，還拿棍棒攻擊，女子嚇得衝出去大聲呼救。

身穿黑衣黑褲的男子，在巷弄裡拔腿狂奔，鞋子都沒穿，慌張逃跑，後面一名男子緊追在後，叫他不要跑，原來不久前，他竟然闖入鄰居家，試圖性侵。





鄰居是狼！ 泰山３２歲男愛慕鄰欲闖屋性侵 女子嚇壞奪門而出求救

泰山３２歲男愛慕鄰欲闖屋性侵（圖／泰山分局）

附近居民沒有多講，但當時很有多人都聽到女子呼救聲。原來32歲彭姓嫌犯偶然看到被害女子，心生愛慕，可怕的是，他竟然偷偷闖進女子家，還躲在她衣櫃，等女子下班回家，看見被害女子回來後，趁著洗完澡走出浴室，男子竟然拿出準備好的、用浸泡過安眠藥的紗布摀住口鼻，女子不斷掙扎，他還拿出棍棒攻擊毆打，女子嚇得不停尖叫奪門而出，來向隔壁房客求救。





泰山３２歲男愛慕鄰欲闖屋性侵（圖／泰山分局）

泰山３２歲男愛慕鄰欲闖屋性侵（圖／泰山分局）





泰山驚傳性侵未遂，彭姓男子疑似仰慕女子已久，得知對方同是租屋房客，竟直接躲進對方家中，還好沒有讓嫌犯得逞，而彭姓男子事後則遭到收押獲准。





