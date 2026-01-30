鄰居晚上唱歌太吵…拿釘槍射穿鐵門「留3彈孔」卡2釘！他見這一幕嚇壞

記者陳弘逸／基隆報導

男子因不滿鄰居晚上唱歌太吵，竟拿釘槍，朝鄰居家門射擊3次，導致鐵門外留有3處但彈孔並卡住2根釘子。（示意圖／PIXABAY）

基隆蕭姓男子前年因不滿鄰居晚上唱歌太吵，制止對方爆發拉扯，事後氣不過，蕭男竟拿釘槍，朝鄰居家門射擊3次；鄰居發現，鐵門外留有3處的彈孔並卡住2根釘子，嚇到報警提告。蕭男雖認罪，但未達成和解，被法院依毀損他人物品罪，處2個月有期徒刑，得易科罰金，並沒收或追徵未扣案釘槍。

判決指出，蕭男住在新北市金山區中山路，2024年11月2日晚上9時許因不滿鄰居唱歌太吵，竟跟對方發生拉扯，事後蕭男氣不過，當晚10時20分拿釘槍，朝鄰居家門射擊3次，讓外鐵門留有3處的彈孔並卡住2根釘子。

此舉，讓鄰居心生畏懼，報警並向蕭男提告，警詢及偵訊時，以16張照片及監視器畫面佐證犯行，並依恐嚇危害安全、毀損罪2項罪名論罪，並向法院建請一重之毀損罪處斷。

法官認為，蕭男不思以理性方式解決糾紛，竟持釘槍朝鄰居家門射擊，造成毀損、恐嚇犯行，雖坦承犯行，但未達成和解並賠償損失，審理後，將他依毀損他人物品罪，處2個月有期徒刑，得易科罰金，並沒收或追徵未扣案釘槍。

不良行為，請勿模仿！

