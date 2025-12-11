鄰居曝好額人 員工說不清楚標案
國防部5.9億元炫風炸藥標案，由福麥國際室內裝修公司標得，引發關注。據了解，公司原負責人登記為李淑玲，民國108年改為哥哥李文慶，隔年買下和真街現址並搬至此處，除經營裝修也經營旅館。員工稱對於國防標案均稱「不清楚」、「老闆都跑外面比較多，較少在辦公室」。
當地民眾表示，李淑玲與蕭姓丈夫在地方為人低調客氣，除經營多間民宿，還投資土地開發，且是日本1家知名衛浴設備、馬桶的在台經銷商。2人低調經營多角化事業，甚至跨足軍購案，當地鄰里僅知這戶是「好額人」（有錢人），但財力有多雄厚難以窺知。
知情人士透露，2人擅長老屋翻新買賣，也有建商私下透露曾在飯局中與其相遇，聽聞2人還有投資土地開發，公司多由蕭男經營，政商關係不錯。裝修同業則對福麥不陌生，稱公司規模不算大，乍聞標到大筆軍購案則說「不清楚，不知從何評論？」
國民黨立委許宇甄則質疑福麥公司疑點重重，去年底才匆忙新增化學原料批發登記項目，接著就拿下高額標案，懷疑該標案是為福麥量身打造。她表示，這是採購高敏感度的旋風炸藥，屬大規模爆炸等級，福麥是做防水抓漏，難道國防部把炸藥當壁癌處理嗎？
桃園市議員凌濤更爆料，福麥上次承攬政府標案是在賴清德總統擔任台南市長任內，台南市府的公園工程案，為何從裝修業跨足軍工原料產業？背後有無涉及大型集團指揮？均有待釐清。
他質疑，以經濟部資料顯示，擁有資格的廠商多達35萬159家，為何11月18日、12月2日2次開標均僅有福麥這家公司投標？難免加深外界揣測。
其他人也在看
外資出聲了！大摩驚爆新預測：明年GB機架狂飆到8萬櫃 「這3強檔台廠」最快受益降臨
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI伺服器市場持續升溫，摩根士丹利（大摩）最新報告卻先降後升：雖然今年GB200與GB300兩大系列的出貨量被小幅下修至2.73萬...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
真正亞洲一哥！台積電市值超越沙烏地阿美
真正亞洲一哥！台積電（2330）在美存託憑證ADR昨天美國時間9日收盤303美元，並以市 值1.573兆美元（折合新台幣約49兆元），超越沙烏地阿拉伯石油公司Saudi Aramco「沙烏地阿美」的1.568兆美元，成為全球第8大、亞洲第一大市值企業。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 30
鴻海中東布局再下一城 旗下鴻騰精密沙國充電樁工廠動土
鴻海集團旗下鴻騰精密科技（FIT）與沙烏地Saleh Suleiman Alrajhi & Sons合資成立的Smart...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
國產新藥剋必達納入健保給付 台灣生技研發跨入新階段
（記者秦裕中／綜合報導）台灣生技產業再有制度性突破。由華上生醫歷時多年研發的國產創新藥物「剋必達」（Tucid […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台股盤前／Fed三度降息釋鴿聲激勵！台積電今除息5元 台股有望挑戰新高
聯準會（Fed）宣布今年第三度降息1碼至3.5%至3.75%區間，同時暗示未來進一步寬鬆的門檻將更高。儘管如此，主席鮑威爾強調關稅引發的通膨效應屬暫時現象，經濟成長仍具韌性。市場解讀此次政策為「鴿中帶穩」，激勵美股週三（10）日全面走高，道瓊大漲497點、標普500指數漲0.7%逼近歷史新高、那斯達克漲0.33%，費半指數更強彈1.29%，帶動全球投資信心回溫。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 發起對話
【Yahoo早盤】曇花一現？台股閃現28568新天價後翻黑 分析師吳官隆：追價意願弱
聯準會降息灌活水，美股四大指數全數收漲，台股今（11）以28385.23點開出，指數下跌15.5點，隨後在台積電（2330）秒填息、漲勢擴大下，指數翻紅上漲167.29點、寫28568.02點新高，惟50分鐘後震盪翻黑。 運達投顧分析師吳官隆表示，降息利多已提前反應兩周，「提早開香檳沒驚喜」，且早盤量能沒跟上，追價意願偏弱。Yahoo奇摩股市 ・ 19 小時前 ・ 3
〈美股盤後〉Fed3度降息 股債齊揚 標普逼近歷史新高
聯準會 (Fed) 今年第三度降息，但同時暗示未來進一步寬鬆的門檻將更高，即便如此，聯準會主席鮑爾認為，關稅帶來的通膨影響被證明是暫時的，經濟將會走強，美股週三 (10 日) 歡欣喜漲，債市同樂高升。鉅亨網 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
富邦媒 年營收估再破千億元
雙11檔期大促與普發政策挹注買氣噴發，momo富邦媒（8454）11月合併營收146.8 億元，月增88％、年減5.74％。momo表示，今年電商產業競爭加劇、需求更為分散，使得年增率略有回落，但經營效率與服務品質持續優化，累計前11月營收達994.7億元、年減3.25％，整體營運節奏保持穩健。法人推估全年營收再破千億元無虞。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
6G是什麼？AI＋低軌衛星打造全域覆蓋 下一代通訊技術全面解析！
隨著 5G 網路逐漸在全球普及，物聯網應用正逐步滲透日常生活。然而，科技的演進永不停歇，為了突破現有通訊技術在覆蓋範圍與傳輸延遲上的限制，產業界已積極佈局下一代通訊標準「6G」。本文將探討 6G 的核心技術，分析其如何透過非地面網路（NTN）與 AI 運算實現陸海空全域覆蓋，以及這場通訊革命將為產業界帶來哪些投資機會。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 週前 ・ 13
SpaceX估值衝刺1.5兆美元，馬斯克距「兆富豪」門檻只差上市一步
【財訊快報／陳孟朔】市場傳出消息稱，若太空探索公司SpaceX明年以約1.5兆美元估值推進首次公開發行(IPO)，將大幅重塑全球財富版圖，現任全球首富馬斯克(Elon Musk)的身家有機會從約4,606億美元「翻倍再加碼」，逼近1兆美元關卡，成為全球首位「兆富豪」。依富豪排行榜估算，馬斯克目前持有約42% SpaceX股權，一旦公司按1.5兆美元投前估值掛牌，其持股市值將躍升至逾6,250億美元，遠高於目前約1,360億美元的估算水準。報導指出，若以1.5兆美元投前估值計算，馬斯克整體財富規模將上看約9,520億美元，較目前水準增加近4,910億美元，且這還未計入他在其他企業中的龐大持股，包括電動車龍頭特斯拉(Tesla，美股代碼TSLA)以及其他科技與基礎設施相關資產。繼稍早特斯拉股東大會通過規模高達12位數的薪酬方案後，SpaceX若成功上市，將被視為馬斯克邁向「兆富豪」的第二條關鍵跑道。熟悉SpaceX股權結構的人士指出，外界對其估值的推算，多是基於聯邦機構文件與近年融資輪的股權稀釋情況，顯示市場對其衛星網路、發射服務與太空基礎設施長期商業模式抱持高度溢價期待。對投資人而言，S財訊快報 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
台股盤前／Fed決議前美股觀望、台指夜盤漲72點 台股開盤拚自救行情
美股週二（9）日在聯準會（Fed）召開為期兩天的利率決策會議前走勢平淡，標普500指數收盤近乎持平，道瓊小跌0.38%、那斯達克漲0.14%，投資人普遍觀望降息結果。市場預期Fed將於週三宣布今年第3次降息，但部分官員對連續寬鬆政策表達疑慮，使這次會議成為近年來具爭議的一次。根據CME FedWatch工具，市場估計降息1碼（0.25個百分點）機率達89%。明年有機會再降息2次。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
收盤／台股漲218點！台積電領軍站回28400 矽光子及PCB好猛
美股四大指數昨（9）日多在平盤附近震盪，僅那斯達克微漲0.13%。市場靜待聯準會為期兩天的利率決策會議登場，儘管CME FedWatch顯示降息機率高達89%，但部分官員對過度寬鬆仍持保留，使外界關注此次FOMC可能淡化明年進一步降息的預期。台股今（10）日在AI族群與權值股齊力帶動下，早盤開高後一路震盪走揚，加權指數終場上漲218.13點，收在28,400.73點，漲幅0.77%，成交金額放大至三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 133
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 13 小時前 ・ 30
好天氣要沒了！全台凍3天「恐跌破10度」最冷時段曝 雨下最猛地區出爐
中央氣象署表示，今（10）日受到東北季風減弱影響，水氣逐漸減少。台北一早就出了太陽，暫別濕冷天氣讓人神清氣爽。未來天氣狀況，也持續受到關注；對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣這天南下，且有增強為大陸冷氣團的趨勢，「這時間」最冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 16 小時前 ・ 22
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天EBC東森新聞 ・ 9 小時前 ・ 115
如何對付日本巨星大谷翔平？ 波多黎各GM幽默「比4」笑翻全場
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇巨星大谷翔平先前宣布代表日本參加經典賽，如何對付大谷翔平成為各隊都在探討的問題，將在明年經典賽擔任波多黎各GM的大聯盟435轟名將貝爾川（Carlos Beltrán）今天在冬季會議接受媒體採訪，則是幽默回應。FTV Sports ・ 15 小時前 ・ 9
入冬最強冷空氣報到！鄭明典點出1現象「快速降溫」 恐冷到這天
鄭明典在臉書發文分享氣象署的地面天氣圖指出，位於右側的冷高壓偏北出海，將為台灣帶來較強的東北季風，水氣增多但氣溫下降幅度有限；而左側1054百帕的強勢高壓則沿著青藏高原移動，預期將帶來「快速降溫」的乾冷空氣，使氣溫轉變更加劇烈。此外，鄭明典也提到，預報員在台...CTWANT ・ 14 小時前 ・ 7
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 15 小時前 ・ 21