鄰居曝好額人 員工說不清楚標案

福麥裝修公司登記地址為台南市中西區和真街，同一處地址也經營旅館，至於裝修辦公室則位於樓上。（曹婷婷攝）

國防部5.9億元炫風炸藥標案，由福麥國際室內裝修公司標得，引發關注。據了解，公司原負責人登記為李淑玲，民國108年改為哥哥李文慶，隔年買下和真街現址並搬至此處，除經營裝修也經營旅館。員工稱對於國防標案均稱「不清楚」、「老闆都跑外面比較多，較少在辦公室」。

當地民眾表示，李淑玲與蕭姓丈夫在地方為人低調客氣，除經營多間民宿，還投資土地開發，且是日本1家知名衛浴設備、馬桶的在台經銷商。2人低調經營多角化事業，甚至跨足軍購案，當地鄰里僅知這戶是「好額人」（有錢人），但財力有多雄厚難以窺知。

知情人士透露，2人擅長老屋翻新買賣，也有建商私下透露曾在飯局中與其相遇，聽聞2人還有投資土地開發，公司多由蕭男經營，政商關係不錯。裝修同業則對福麥不陌生，稱公司規模不算大，乍聞標到大筆軍購案則說「不清楚，不知從何評論？」

國民黨立委許宇甄則質疑福麥公司疑點重重，去年底才匆忙新增化學原料批發登記項目，接著就拿下高額標案，懷疑該標案是為福麥量身打造。她表示，這是採購高敏感度的旋風炸藥，屬大規模爆炸等級，福麥是做防水抓漏，難道國防部把炸藥當壁癌處理嗎？

桃園市議員凌濤更爆料，福麥上次承攬政府標案是在賴清德總統擔任台南市長任內，台南市府的公園工程案，為何從裝修業跨足軍工原料產業？背後有無涉及大型集團指揮？均有待釐清。

他質疑，以經濟部資料顯示，擁有資格的廠商多達35萬159家，為何11月18日、12月2日2次開標均僅有福麥這家公司投標？難免加深外界揣測。