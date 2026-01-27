鄰居洗澡被看光了…網揭百葉窗「半透明」危機！

生活中心／李筱舲報導



許多民眾會在自家廁所安裝百葉窗窗簾，不過近日有網友表示，自己某天晚上拉開廁所窗簾時，發現對面樓下一戶在廁所安裝百葉窗的住戶正在洗澡，畫面清楚可見，讓他煩惱到底該如何提醒對方。貼文曝光後，引發熱議，不少網友直言百葉窗確實不適合安裝在廁所，尤其晚上開燈後看得更清楚。





一名網友指出，他能清楚看見對面一戶在廁所安裝百葉窗的鄰居在洗澡。（示意圖／AI生成）





日前一名網友在Threads上發文表示，他晚上拉開廁所的窗簾時，竟能清楚看見對面一戶在廁所安裝百葉窗的鄰居在洗澡，也讓他煩惱到底該怎麼在社區群組提示這名住戶。貼文曝光後，有網友留言指出，自家的社區也有貼出公告提醒，百葉窗若選擇葉片較小的款式，從高處往低處看還是能看到窗內，並不能達到遮蔽效果，反而葉片較大的百葉窗才能遮擋。而原po也回應表示，對面鄰居就是使用小葉片的百葉窗。

對於百葉窗是否能有效遮擋隱私，話題也引發網友討論。（示意圖，與本新聞無關／民視資料照）

許多網友也留言表示：「百葉窗不管葉片是往上還是往下，都看得到！尤其燈ㄧ開超級明顯～」、「百葉窗真的不安全」、「從樓上看下去還是會有縫」、「雖然有款百葉窗是可以阻擋視線的，但還真不要在需要隱私的地方裝百葉窗啦」、「百頁很薄，全密閉晚上燈光一開就是皮影戲」、「把這篇貼到群組，然後提醒鄰居們如果有裝百葉窗要留意一下～」、「樓上往下看 一樓往上看 百葉窗感覺都是透明的擺設」。

