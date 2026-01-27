鄰居洗澡被看光「百葉窗遮不住」 內行曝：開燈更明顯

一名網友近日在社群表示，某天晚上從家中廁所往外看，發現對面樓下的廁所裝百葉窗，他卻看得到住戶在洗澡，不知道該如何提醒對方。話題掀起熱議，一票網友分享經驗指出，窗戶裝百葉窗，仍可從外面看清室內動靜，「不管葉片是往上還是往下都看得到，尤其開燈超級明顯。」

原PO日前在Threads發文表示，晚上拉開廁所的窗簾，發現看得到對面樓下住戶洗澡，對方家中廁所裝的是百葉窗，他向網友詢問，「我要怎麼在社區群組提醒他呢？」

貼文引發許多討論，有苦主分享親身經歷，由於新家走廊看得到家中浴室的窗戶，他們也是裝百葉窗，但無論角度怎麼調整，站在走廊都看得非常清楚，只有窗戶正面看不到，最後只好加裝捲簾。

許多網友留言表示，「百葉窗不管葉片往上還是往下，都看得到裡面，尤其燈一開超級明顯」、「百葉窗真的不安全，從樓上看下去還是會有縫」、「百葉窗很薄，晚上燈光一開就是皮影戲。」

有網友建議原PO可以請管委會宣導，「我們社區前陣子也有公告，很多人真的不知道，百葉窗葉片比較小的，能從高處看到低處。」

一名百葉窗業者則說明，一般百葉窗尺寸葉片是2.5公分，加大的5公分葉片款式隱私較好，也較耐用；此外2.5公分也有防偷窺的，葉片有做角度可以讓縫隙更小。

