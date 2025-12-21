鄰居眼中的張文「很乖巧」 卻策畫重大攻擊狠殺3人

鄰居眼中的張文「自幼乖巧」。（圖／翻攝自張文臉書）





捷運台北車站、中山站19日發生重大攻擊案，27歲的凶嫌張文砍殺3人後墜樓身亡，引發社會譁然。起底張文的身家背景，出身桃園的他有1個哥哥、父母健在，但據悉與家人關係不睦，已多年未聯繫，求學時期的同學、母校均表示，他在校表現一切正常；桃園老家的鄰居也說，張文自幼乖巧，只是比較不太與人深交。

據了解，張文的老家位於桃園市楊梅區，案發後其父母北上配合調查，檢調也前往該處進行搜索，查扣張文的舊手機、電腦及軍中酒駕悔過書。鄰居受訪時透露，張家在該處居住超過30年了，平常跟鄰里的互動較少，印象中張文自幼乖巧，只是不太與人深交。

張文的同學表示，他在學校其實還算乖巧、善良；其母校虎尾科技大學也說，經查核確認，張文在校學業及操行表現一切正常，也沒有異常的輔導紀錄，畢業後就沒有再參與學校的活動，亦無與學校師生聯繫。

張文曾當志願役軍人，111年因酒駕遭汰除，之後曾任職保全1年，但自113年6月便沒有薪資申報紀錄，檢警查出，張文的母親偶爾會小額匯款給他，但尚未查出相關可疑金流，究竟張文潛伏台北、購入武器的費用從何而來，是否有人資助，尚待調查。

