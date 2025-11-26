鄰居變仇敵2／住戶諜對諜「法官判決」這樣說 推都更竟選無資格人當主委

集合式社區住戶人數多，在推動都更案過程中，許多紛爭案涉及到資訊未全部透明化，反而引爆鄰居彼此猜忌，甚至鬧上法院。（圖／報系資料照）

北市大安社區住戶還未召開區分所有權人會議，卻遭土木技師涉法強行採樣鑑定公共區域海砂成分，就連北市府函文的說明也稱可逕向管委會協調，到底是區分所有權人會的法律位階高？還是管委會？CTWANT根據住戶提供的二件台北地院民事判決以及監察院文件，可一窺究竟。

北市社區都更案愈來愈多，各區拆屋空地等待興建案，比比皆是，而其中涉及海砂鑑定、列管的都更案，尤以中正區位於中正紀念堂大孝門旁的新隆社區一案最為知名，CTWANT也在2021年起即陸續接到住戶陳情，深入專題報導該案，其中重要決議則是會召開區分所有權人會議投票，就連都更實施者也是經由住戶投票決議，目前該案由三圓建設負責。

廣告 廣告

至於大安社區一案，台北地院法官今年8月在首件住戶勝訴判決書指出，從《公寓大廈管理條例》規定來看，公寓大廈管委會成立猶如公司之董事會，對內執行公寓大廈管理事務，對外則代表區權人團體；同時還有社區住戶規約，皆是作為社區管理的依據來源。

但最重要的即是，管委會會議決議之內容，不得違反公寓大廈管理條例、規約或區分所有權人會議決議；大安社區住戶對於有關公共區域之樓梯間、地下室停車場如何實行氯離子含量採樣檢測（一般稱為海砂屋鑑定）事宜因此而定。

對於2023年9月19日召開「大安社區294地號19~34棟委員專案會議」，法官認為，社區規約規定，上開12名管理委員應有過半數即7名之委員出席始得開會，然僅有6人委員出席，其餘委員均未出席，未達規約規定之最低開會人數，該會議所作成之決議既違反規約，即屬不成立。

對於有人主張社區294地號19至34棟所有權人共364戶，已有過半數即196戶同意辦理海砂採樣檢測，法官認為，這並非合法召開區權人會議所獲致之決議，且既違反規約而不成立，因此駁回管委會的主張。

該項判決，確認2023年10月4日所召開之大安社區294地號19~34棟委員專案會議第二次會議之決議不成立；同年10月23日大安社區管理委員會公告第19~34棟公共區域海砂檢測公告實施無效。

住戶說，由於未同意做海砂採樣的住戶主張未經召開區分所有權人會議的決議，土木技師不能僅僅是以「棟委員專案會議」同意採樣鑑定海砂為由，赴社區公共區域包括停車場等區域採樣。而在2024年5月29日召開第九屆管理委員會籌備會議、2025年2月22日召開臨時區分所有權人會議，但這二次會議也因涉法而遭法官判決無效。

台北市大安社區住戶告訴CTWANT記者，有人擅自在公共區域採樣，涉及非法毀損財產等刑事案。（圖／讀者提供）

北院今年10月判決大安社區住戶第二件勝訴指出，首先，該籌備會召集人依規約需由主委召集，但此會召集人並非主委，無權召集，因此該會議中的決議也因此無效；再者，擔任籌備會盧姓主委被推選，並非為大安社區的區分所有權人，經調查，是在2024年6月13日才登記取得該社區一間房屋的十分之一的權利範圍，且依規定未滿一年以上，因此未具有備選認為主委的資格。

監察院在去年9月派員調查，大安社區住戶採樣海砂涉及違法的陳情案，北市府回覆稱說，涉及公共區域鑽心取樣，應由管委會協調；如有異議，則應於區分所有權人會議中議決為之；因此，公共空間鑽心取樣處理方式甚為明確，並無民眾陳情所指無法稽核鑑定採樣過程是否合法云云，自無後續依採樣結果辦理強制執行的情形產生。

對此，北市府回覆CTWANT 記者說：

（1）建管處已於113年3月發文20家鑑定機構：公共空間鑽心取樣如有爭議，未取得區分所有權人會議決議者，不得列入海砂屋鑑定樣本。

（2）大安國宅住戶於113年7、8、9月陸續重送鑑定報告申請審查，惟經審查仍有改正事項，且均未檢附區分所有權人會議決議，故皆決議比照新案重新審查。同時，113年9月申請案，委員會也附帶決議：涉及取樣爭議且未檢附相關決議者，應逕予退件不列入審查。

（3）該案於113年10月及12月再送件時，仍未補齊決議文件，故均直接退件，未排入審查會議。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

鄰居變仇敵1／王建煊劉兆玄老家爆都更紛爭 大安社區遭強驗海砂怨北市府不管

2024年薪資統計出爐！「冠軍縣市」人均年薪129萬 全國7成勞工「賺不到平均薪資」

發票開獎更新載具APP！ 網驚見工程師「落落長私人日記」