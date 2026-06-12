鄰居變夥伴 臺科大與臺大癌醫簽策略聯盟 推智慧醫療

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國立臺灣科技大學與國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院，已於今年五月二十七日正式簽署策略聯盟協議書，從一街之隔的鄰居正式締結為優勢互補的合作夥伴。雙方合作範疇廣涵學術刊物與研究資料交換、舉辦大型研討會及藝文活動，以及設備場館、圖書資源共享，並由臺大癌醫提供臺科大教職員工專屬健康檢查方案，期盼藉由更緊密的交流互動落實互惠合作，帶動區域共榮以創造雙贏。

為促進雙方團隊實質交流，兩院所將於六月十三日星期六首度舉辦「跨域合作交流會」，透過專題短講、研究海報展示及臨床需求對接，進一步尋求尖端合作契機。

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臺科大校長顏家鈺表示，自上任以來便高度期待與臺大癌醫展開合作，彼此除了地理位置相近、交流便利之外，更重要的是擁有高度互補的專業技術。臺科大擁有優秀的研究團隊，並與眾多企業維持良好關係，未來若有具潛力的醫療研發成果，亦能協助媒合產業資源以加速技術落地。他深信，醫療現場的需求若能與工程創新結合，定能催生更多具社會價值的研究成果。

臺大癌醫院長吳耀銘則指出，智慧醫療已成為全球醫療發展的重要趨勢，臺大體系亦持續投入大量資源深耕此領域，因此十分期待與臺科大在人工智慧、智慧醫材、穿戴裝置及工程技術等領域深化合作。未來雙方將共同投入經費推動聯合研究計畫，並在場域共享與員工福利等層面建立更緊密的關係，攜手實現「一加一大於二」的綜效。

將登場的交流會將聚焦「癌症影像與人工智慧智慧診療」、「醫療器材與放射治療材料」、「腫瘤微環境與奈米醫學」以及「癌症藥物機制與轉譯應用」四大核心領域，已吸引超過一百五十位臺大癌醫醫療人員及臺科大師生報名參與，共同推動癌症精準醫療發展。

雙方預計於今年下半年正式啟動聯合研究計畫徵件與經費補助機制，推動臨床需求與研發技術媒合，並透過聯合研究、人才交流及技術轉譯等合作模式，促進學術成果、人才培育與技術創新的良性循環，攜手開創臺灣醫療科技發展的新里程碑。