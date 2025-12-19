鄰居變小三！尪半夜「翻牆」幽會 人妻崩潰提告

屏東縣一名女子小美（化名）控訴，在今年1月間接收到了臉書私訊，才知道丈夫與隔壁女鄰居阿麗（化名）產生婚外情。（示意圖／翻攝自pexels）





屏東縣一名女子小美（化名）控訴，在今年1月間接收到了臉書私訊，才知道丈夫與隔壁女鄰居阿麗（化名）產生婚外情，不過，在得知消息後，丈夫不僅沒減少往來，反而9度前往阿麗家裡，小美認為，這已侵犯了她的配偶權，因此憤而向阿麗提告。法院審理後，認定侵權事實成立，判賠8萬元。

根據判決書，小美與丈夫已結婚10年，怎料卻在今年1月期間，今年1月突然收到陌生人傳來的私訊，並附上一張照片，畫面中丈夫與小美親密相擁，讓她當場震驚，這才得知兩人早已有婚外情往來。

怎料被抓包後，小美曾質問過丈夫，「半夜1-2點就去情人家」、「打算讓對方有小孩嗎？」，沒想到丈夫不但沒有收斂，反而還不避諱地說「對」，還在今年4、6、7月期間，趁著半夜1、2點左右，9度前往阿麗住處，讓小美身心承受極大打擊。

對於相關指控，阿麗並未出庭應訊，也未提出任何書面答辯或陳述。法官因此依相關規定，視其未爭執事實，採信小美所提出的證據內容。法官指出，除丈夫坦承婚外情外，卷內還包括臉書對話紀錄、兩人擁抱合照，以及在聖誕樹前拍攝的親密照片，顯示雙方互動頻繁、關係非比尋常。考量當事人身分、社會地位與經濟狀況後，法院認定阿麗行為已侵害小美的配偶權，判決應賠償8萬元較為適當，全案仍可上訴。

