鄰居變小三！驚世女子登門求「租借老公」 正宮崩潰怒告獲賠20萬

高雄黃姓男子背著結婚多年的妻子偷吃隔壁鄰居李女，兩人發展出長達半年的婚外情，但李女不但不知避嫌，還大膽找上正宮提議要「租借老公」，甚至在鄰里間散佈黃男有外遇，讓黃妻氣得告上法院，高雄地院審理後認定李女侵害配偶權事實明確，應賠償黃妻20萬元。

正宮提告指出，她與黃男結婚多年，感情向來融洽，李女則為鄰居，明知黃男有家室，竟仍與黃男自2023年6月起交往，並發生多次性關係。同年12月間，李女囂張上門親口表示與黃男熱戀，要求黃妻將丈夫「租借」給她，讓黃妻猶如五雷轟頂，向丈夫黃男求證後，黃男也承認此事，她受此打擊極度震驚並深感痛苦，但仍努力維持婚姻關係。

黃妻說，後來李女跟丈夫分手心有不甘，竟先至他們家中噴漆，還告孩子妨害自由、恐嚇等，另向鄰里散佈與黃男外遇等言論，害得他們一家遭鄰里議論名譽受損、不堪其擾，精神上亦因此受有巨大痛苦，要向李女求償200萬元。

法院審理時李女承認曾與黃男交往，並發生多次性關係，但否認曾主動告知黃妻此事，也不曾要求「租借老公」或向鄰里散佈黃男外遇之事。李女說，她到黃家潑漆，是因為與黃男之間的交往糾紛而對黃男心生不滿，但已和解並賠償黃男。至於黃妻提告求償部分，她沒有賠償意願，也沒可賠。

法官審理後認為，李女明知對方有配偶仍多次發生性行為，顯已破壞他人婚姻生活的圓滿與幸福，侵權情節重大，應與黃男連帶賠償黃妻40萬元。法官考量黃男當初為了挽回婚姻曾寫下悔過書，承諾若再犯願賠償全部財產，而這份悔過書具有和解性質，因此依法免除黃男應分擔的二分之一責任，判決李女須賠償正宮20萬元精神慰撫金。仍可上訴。



