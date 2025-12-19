鄰居透露恐攻男「小時候很乖」 長大後與家屬完全失聯「教召令也送不到」

張文19日在臺北市恐怖攻擊，釀成4死5傷悲劇，家屬則與他失去聯繫多時。（圖／周志龍攝）

台北市19日下午發生恐怖攻擊，27歲通緝犯張文先是到台北車上丟擲煙霧到並砍傷57歲俞姓男子，又到中山站丟擲煙霧彈砍7人，他自己則墜樓身亡，釀成4死5傷悲劇，而張文與家屬完全失聯，連教召令都無法傳達導致他被通緝，相關案情則仍待釐清。

據了解，張文平時在台北車站附近租屋，他19日下午帶著疑似自製的煙霧彈，先是到北車丟擲，並砍傷俞男致死，後又到中山站再次丟擲煙霧彈，先後共砍傷7人，他則在圍捕中墜樓喪命，最終釀成4死5傷悲劇。

廣告 廣告

而張男他原是空軍志願役，後因酒駕而遭汰除，依法得服完剩下兵役，但他又因戶籍遷移而沒收到教召令，這才因妨害兵役而遭通緝。

據悉，張家在楊梅定居約30年，鄰居可說是看他長大，但他搬上台北後久未歸家，還與父母斷絕聯繫，父母連教召令都無法拿給他，這才導致他被通緝，確切案情仍須釐清。

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

原始連結

看更多 CTWANT 文章

北市男英勇阻張文罹難！女醫師路過目睹急救 蔣萬安：致上最高敬意

快訊／中山站驚傳砍人！南西誠品店員還原店內情形 「當下只想跑進倉庫避難」

放煙霧彈恐攻害2死7傷 犯嫌租屋處「發現大量爆裂物」如小型兵工廠