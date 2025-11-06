鄰居都怕他！機車堵門不給進 要住戶走後門

男子被多名鄰居指控，長期把一樓門前當私人地，擅自移動別人機車。（圖／TVBS）

新北市土城一名張姓男子因懷疑鄰居檢舉導致其違建被拆除，竟私佔一樓門前空間，在磁磚上噴上「私」字，並將機車堵住門口，要求一樓住戶只能從防火巷後門進出。附近居民表示，該男子不僅阻止鄰居停車，甚至對暫停門口的車輛破口大罵或強行移車，導致車輛損壞。儘管居民報警求助，警方卻僅能口頭勸導，建議民眾自行提告，讓當地居民陷入無助困境。

這起鄰里糾紛源於三年多前，張姓男子加蓋的屋簷違建被要求拆除。他認為是一樓住戶檢舉所致，因此展開一系列報復行為。儘管張姓男子住在三樓，卻堅持一樓門前是他的私人土地，禁止他人出入。一名住戶無奈表示，自己的車子被弄壞，修理費高達8000多元，但報警後仍無法解決問題。

附近居民描述，張姓男子會用手機拍攝停在該區域的車輛，並對車主大聲斥罵。有居民表示，自己的女兒曾暫時停車在那裡，結果車子被拖到別處。更誇張的是，當有人在附近燒金紙拜拜時，張姓男子竟然報警謊稱發生火災，導致消防隊出動多輛車趕到現場，讓居民們驚嚇不已。

當記者採訪時，張姓男子也現身為自己辯護。他表示，當初有人詢問他拆除屋簷是否可行，他同意了，但拆掉屋簷後他認為自己的權益受損，不能再使用該處作為門口。

面對這種情況，警方表示只能進行口頭勸導，若涉及土地爭議，民眾需自行提告解決。然而，考量時間成本和訴訟費用，許多居民選擇忍氣吞聲。這樣的困境讓當地居民不知如何是好，只能繼續忍受這種不合理的生活狀況，不知何時才能真正解決問題。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

◎法律扶助基金會：(02)412-8518

