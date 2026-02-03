鄰居酒後叫囂10分鐘！台中男持刀狂刺對方胸口

台中市龍井區日前發生一起因酒後口角釀成的殺人案件。根據起訴內容，當日晚間6時51分許，46歲陳姓男子在家飲酒後，前往龍井區遊園南路一處友人住家外持續叫囂，時間長達10餘分鐘。

當時在屋內的49歲周姓男子聽聞喧鬧聲後情緒失控，隨即從櫃子取出一把約30公分長的砍柴刀衝出屋外。周男先將因酒醉站立不穩的陳男推倒在地，隨後朝其左胸部刺下一刀，並補上一腳後返回屋內。

檢方指出，該刀傷造成長5公分、寬1.5公分、深達15公分的穿刺傷，導致陳男因氣血胸及低血容量性休克死亡。陳男胸口中刀後仍勉強起身，沿途鮮血直流，一度需扶著路旁汽車才能行走。陳男走了數步後，終因失血過多不支倒臥路面血泊中。

陳男母親返家時發現倒地男子衣著眼熟，上前查看才驚覺是自己的兒子，當場情緒崩潰、放聲痛哭。陳母立即報警並將兒子送往台中榮總急救，但經搶救後仍宣告不治。警方獲報後循線追查，約3小時內將周男逮捕到案，依殺人罪移送並羈押至今。

台中地方法院國民法庭本週展開密集審理。周男2日出庭時，當庭向死者母親致歉，表示對不起陳男父母，強調自己不是故意的，希望能得到陳母諒解。周男辯護人主張，周男原意是要將陳男驅離，並無殺人的確定或不確定故意，請求法院釐清本案應屬傷害致死罪或殺人罪。

辯護人請求傳喚陳姓友人出庭作證，以還原周男與死者平日相處情形。檢察官則指出，周男持刀朝陳男胸口要害刺擊，造成嚴重穿刺傷導致死亡，犯行重大，依法提起殺人罪起訴。審判長劉柏駿表示，本案預計4日下午進行評議，並待評議結果後宣判。

