鄰居間嫌隙？ 鄰持鐵鎚怒砸門窗 住戶：嚇到不敢睡

嘉義縣東石鄉一處平房於1日凌晨12點多遭到一名手持鐵鎚的男子闖入並大肆破壞，使住戶從睡夢中驚醒。根據監視器畫面顯示，該男子早在事發兩天前就曾前往勘查地形，警方循線逮捕犯案者後發現竟是附近鄰居。受害住戶因此事件嚇得難以入睡，已決定提出告訴。此事件疑似因鄰居間嫌隙引發，但具體原因仍待釐清。

這名男子作案時全身包緊緊並戴著全罩式安全帽，手拿大鐵鎚下車後，首先將監視器敲歪，企圖避免被拍攝到。隨後他開始瘋狂砸擊住戶的門窗，甚至將玻璃門砸出一個大洞，完成惡行後還不慌不忙地騎車離開。住戶表示，當時聽到巨大的玻璃碎裂聲，嚇得立刻起床查看，這聲音讓家中的長輩們全都從睡夢中驚醒。

事發前兩天，男子就騎機車在民宅外徘徊，東張西望，疑似在勘查地形。（圖／TVBS）

更令人不安的是，這似乎是一起預謀犯案。監視器記錄顯示，事發前兩天，同一名男子就曾騎機車在該民宅外徘徊，停下來東張西望，甚至特地繞回多看幾眼，行為舉止像是在勘查地形。受害住戶表示，這兩天因為害怕而幾乎無法入睡，目前已決定提告。

受害住戶家的門窗玻璃和監視器，都被歹徒砸毀。（圖／TVBS）

住處平常只有年長的長輩在家，被砸壞的玻璃門至今尚未修復，破了一個大洞。據了解，受害住戶疑似與鄰居有嫌隙，問題長期未解決才導致糾紛升級。然而，這種激進的報復手法已讓受害一家決定訴諸法律。

朴子分局偵查隊長黃怡文表示，雙方確實為鄰居關係，警方已通知被害人到所製作筆錄，但被害人目前尚未完成相關程序，警方將持續釐清事發原因。目前警方依毀損罪偵辦此案，但究竟是什麼嫌隙引起鄰居如此強烈不滿，以至於憤而砸門出氣，導致鄰居關係徹底撕裂，仍有待進一步調查。

