鄰居一口咬定「房價下跌都妳害的」！女子每天遭辱罵、威脅生命

一名女子被鄰居稱害房價下跌。示意圖／photoac

3年前一名蔣姓女子在中國杭州花了170萬人民幣（約新台幣737萬元）購買約60平方公尺房子，然而今年房價走勢不理想、出租行情持續走低，女子控訴10月中鄰居開始以對話截圖，稱房價下跌與她有關，更遭到不明人士惡意按門鈴、遭到辱罵、威脅生命，對此已向警方報案。

根據中國媒體報導，蔣姓女子2022年花了170萬人民幣（約新台幣737萬元）購買杭州一處約60平方公尺房子，起初物業管理公司稱泳池可以免費使用，入住後卻受限制，向管理公司反映，卻遭對方出手回擊。

廣告 廣告

報導指出，蔣女時常在社群平台抱怨社區問題，包括管理公司忘記開路燈、電梯空調不適，不過管理公司主任要求女子先下架文章，反被女子先求道歉才刪文，雙方爭論不休，甚至揚言對簿公堂。

蔣女控訴遭到不明人士按門鈴騷擾。圖／翻攝自微博

如今房價走低、出租價格也不理想，鄰居紛紛向出示對話截圖，表示房價下跌「是妳害的」，不僅如此，深夜出現不明人士按門鈴、發布簡訊威脅生命、更稱女子曾發生性醜聞等，蔣女無論向管理公司尋求監視器畫面、調查按鈴騷擾者身分均無結果，撥打鄰居對講機協調也無人應答。

對此，蔣女認為，雖然曾經與管理公司發生過糾紛，也將相關情況發布於社群，不過相關言論、指控與辱罵已構成影響，已向警方報案進行調查。

消息一出，雖然有網友支持蔣女或是管理公司，不過更多網友擔心的，是「更沒人買了」，認為「經過這麼一報導，更沒人租了」、「遠離這小區」、「看來這裡確實不咋樣」、「吃飽太閒」，擔憂捲入糾紛。



回到原文

更多鏡報報導

86歲富商擁珠寶店、媒體...竟開Uber賺錢！原因超感人

繼鍋內撒尿...中國海底撈「再飄尿味」！網嘆：賣場一堆人用塑膠瓶方便

iPhone「回憶」別鬧了！喪事竟成派對 1招化解尷尬、避免特定人事物出現