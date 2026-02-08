鄰控唱片行音樂震天響 鄰居、店家互潑水

唱片行的鄰居拿水管噴自家的門窗。（圖／東森新聞）





鄰居之間吵架變成潑水大戰！一家知名唱片行遭控每週六會播放「重低音」，鄰居受不了，報警沒用，氣到搬出水槍反擊！業者也不甘示弱潑水回嗆。台南市中西區巷弄裡的一家唱片行，被控連續2個月、每個禮拜六下午都在唱片行及前方的小公園辦活動，音樂放到震天響吵到鄰居受不了，通報環保局及警察都沒用，隔壁鄰居乾脆在自家噴水大掃除，水噴到唱片行的人，而唱片行則提桶水潑水反擊，由於雙方互不提告，警方依《社維法》裁處。

唱片行員工vs.鄰居：「在這裡對你太好了，好鄰居，（大姊大姊，不用說不用說，弄成這樣子，你報警我等你），我等你報警，我在這裡等你。」

廣告 廣告

唱片行的鄰居拿水管噴自家的門窗，看來像是大掃除，但是水已經濺到唱片行，員工出來勸阻水管反倒噴向員工及店面，隨後唱片行員工也提了這個水桶，潑向鄰居反擊。

唱片行員工vs.鄰居：「我潑你水，我才是被她潑的，是她先潑的，就是你給我，什麼叫做我潑你。」

而這間位在巷弄住家間的唱片行相當的有特色，但是被控連續2個月在週六辦活動，DJ音樂放到震天響，店裡及對面公園都是人，吵到鄰居受不了，通報環保局及警察局，唱片行完全不理。

噴水鄰居：「你的聲音大到讓人無法忍耐，你還跑來跟我們說，大哥對不起這是我們最後一次，這句對不起每個人都會講，問題是你只是用嘴巴講對不起，你的行為根本就沒有收斂。」

而唱片行則說他們是辦周年慶活動。唱片行老闆：「你們是長期都有辦這種活動，沒有沒有就剛好是一個，一個週年的活動，就剛好是短期的這樣子，說老闆娘有潑她水是怎樣，應該是說她交給警方就對了。」

唱片行辦活動和鄰居鬧得不可開交，警方到場後因為雙方互不提出告訴，警方後來依《社維法》裁處。

東森新聞關心您

違法行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

人瑞娶看護？家屬質疑「被結婚」鄰居揭私下內幕

悚！鄰突持雙刀攻擊 男護家人被砍縫16針

小三鄰居激戰人夫談「租借老公」 高雄人妻崩潰提告

