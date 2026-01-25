鄰控警兒騎無牌重機炸街.父「仗警職欺壓」 父：毀譽提告

高雄市 / 綜合報導

高雄仁武區有民眾控訴，住家附近有一名男子，時常沒戴安全帽騎重機上路，不但沒有掛牌，還時常「炸街擾鄰」，連騎士的父親都被指控曾仗警職身分開嗆鄰居，現在這名被控訴的騎士父親出面喊冤了，強調自己並沒有仗著警察身分欺壓鄰里，民眾的指控與事實不符，為了捍衛名譽，已經提告，雙方各說各話。

一名男子騎著重機車行經道路，沒戴安全帽，速度放慢仔細看，竟然也沒有車牌，民眾指控不只如此，他疑似還時常炸街擾鄰，附近居民林先生說：「(男子)騎摩托車出來都會拉轉，畢竟無牌沒戴安全帽，出來都會拉轉，拉個兩三下之後，(引擎聲)快速出去之後，可能過個五到十分鐘再拉轉回來。」附近民眾說：「當然會困擾啊，因為這附近算學區，大家都有小朋友啊，就照顧上比較麻煩。」

騎重機沒有牌炸來炸去，吵到小朋友騎重機沒有排，困擾學區小朋友照顧麻煩，重機騎士26歲郭姓男子，職業是名軍人，時常出沒在高雄仁武區，緊鄰學區和民宅，鄰居表示多次被吵到受不了，報警求助仍沒改善，更指控，對方父親疑似仗著警職身份開嗆。

附近居民林先生說：「因為他(男子)老爸之前就嗆過我們說，他們家有兩個警察，仗著好像自己是警察，你就是要聽我的那種感覺，官威，好大的官威這樣子。」

騎士父親說：「(鄰居)汙衊我，雖然我當警察，但是我從來沒有欺壓民眾，他(兒子)確實是無牌遭吊扣，但是他這部車是早就可以復牌，而且也沒有經過改裝，那個聲音就是很小就對了。」

騎士父親是高雄一間分局的交通隊小隊長，他強調自己沒有欺壓鄰里，兒子沒有炸街情形，兒子會騎車只是為了要保養，造成他人不適，願意接受指正，但認為鄰居說法與事實不符，更反控對方曾尾隨他，現在雙方各說各話，騎士父親也已經提告妨礙名譽。

