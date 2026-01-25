鄰控警兒騎無牌重機炸街.父「仗警職欺壓」 父：毀譽提告
高雄市 / 綜合報導
高雄仁武區有民眾控訴，住家附近有一名男子，時常沒戴安全帽騎重機上路，不但沒有掛牌，還時常「炸街擾鄰」，連騎士的父親都被指控曾仗警職身分開嗆鄰居，現在這名被控訴的騎士父親出面喊冤了，強調自己並沒有仗著警察身分欺壓鄰里，民眾的指控與事實不符，為了捍衛名譽，已經提告，雙方各說各話。
一名男子騎著重機車行經道路，沒戴安全帽，速度放慢仔細看，竟然也沒有車牌，民眾指控不只如此，他疑似還時常炸街擾鄰，附近居民林先生說：「(男子)騎摩托車出來都會拉轉，畢竟無牌沒戴安全帽，出來都會拉轉，拉個兩三下之後，(引擎聲)快速出去之後，可能過個五到十分鐘再拉轉回來。」附近民眾說：「當然會困擾啊，因為這附近算學區，大家都有小朋友啊，就照顧上比較麻煩。」
騎重機沒有牌炸來炸去，吵到小朋友騎重機沒有排，困擾學區小朋友照顧麻煩，重機騎士26歲郭姓男子，職業是名軍人，時常出沒在高雄仁武區，緊鄰學區和民宅，鄰居表示多次被吵到受不了，報警求助仍沒改善，更指控，對方父親疑似仗著警職身份開嗆。
附近居民林先生說：「因為他(男子)老爸之前就嗆過我們說，他們家有兩個警察，仗著好像自己是警察，你就是要聽我的那種感覺，官威，好大的官威這樣子。」
騎士父親說：「(鄰居)汙衊我，雖然我當警察，但是我從來沒有欺壓民眾，他(兒子)確實是無牌遭吊扣，但是他這部車是早就可以復牌，而且也沒有經過改裝，那個聲音就是很小就對了。」
騎士父親是高雄一間分局的交通隊小隊長，他強調自己沒有欺壓鄰里，兒子沒有炸街情形，兒子會騎車只是為了要保養，造成他人不適，願意接受指正，但認為鄰居說法與事實不符，更反控對方曾尾隨他，現在雙方各說各話，騎士父親也已經提告妨礙名譽。
更多華視新聞報導
金爐龍柱噴黑煙？ 遭AI合成惡搞.廟方不排除提告
闖市場亂放沖天炮！ 男一路「炸街」引恐慌 攤商嘆擾民
韓團SUPER JUNIOR高雄開唱 嗨喊「我們回家了」
其他人也在看
岩田剛典獻出珍貴初體驗 許願「一定會回來」
日本超人氣團體「三代目 J SOUL BROTHERS」成員岩田剛典，上週末以個人身分在台北舉辦活動，完成出道15年來首次海外個人專場演唱會，並同步舉行全亞洲唯一一場見面會。行程結束後，他透過經紀公司向台灣粉絲表示「我一定會再回來，希望能再見到大家！」簡立言｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 發表留言
註生娘娘庇佑好孕！旗山天后宮「金鏟子」見證無數求子心願
【警政時報 蔡宗武／高雄報導】在旗山天后宮祭祀的註生娘娘長年守護新生、庇佑子嗣，也成為許多家庭寄託希望的重要信仰。警政時報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
餵浪貓被誤會下毒 愛貓男持磚頭打斷鄰居門牙
高雄林姓男子與鄰居洪男因社區流浪貓餵養問題長期不睦，去年3月某日深夜，洪男見林男在住家門口投餵流浪貓，懷疑他使用不明藥物要對喵星人下毒，上前理論後雙方爆發口角，林男竟持地上磚塊左右開弓，把洪男打得遍體鱗傷。高雄地院審理後，依傷害罪判林男2月徒刑，得以6萬元易科罰金。鏡報 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
驚悚瞬間曝！台中賓士男撞噴機車又「重踩油門輾過拖行」雙載男女急送醫
台中市外埔區發生一起恐怖車禍！日前有輛白色賓士車沿水頭二路行駛，準備右轉進入月眉西路時，碰撞上一旁的雙載機車，導致機車騎士與乘客連人帶車倒地，不過賓士車肇事後卻未停下，反而又踩油門繼續前進，甚至輾過其中一人，畫面相當驚悚，所幸經治療後無生命危險。至於事故詳情有待警方進一步調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 1則留言
趁女同事唱歌親臉2秒、摸胸 男子涉性騷被判拘役
嘉義一名謝姓男子去年9月間與女同事到KTV唱歌，涉嫌趁女同事唱歌不備之際，捧起臉頰親吻，還用手觸摸胸部，女同事憤而提告；嘉義地方法院審理認為，謝男僅親吻臉頰2秒、摸胸時間短促，不過沒有強暴脅迫，依違反性騷擾防治法判處謝男拘役50日，可易科罰金，以1000元折算1日，可上訴。自由時報 ・ 1 天前 ・ 2則留言
驚悚畫面曝光！砂石車網架未收勾斷紅綠燈桿 女駕駛含淚噴20萬
新北市土城區昨天（26日）發生一起事故，邱姓女子（47遂）駕駛砂石車行經擺接堡路時，因車網架未收，導致紅綠燈號誌桿被勾住扯斷，後方車輛行車竊拍下驚悚過程。據了解，紅綠燈桿毀損維修費須由女駕駛來賠償，初估要10多萬至20萬元。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 1則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 478則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 9則留言
目標價給到400元！「電池大廠」EPS上看18.75元 AI資料中心電力需求引爆
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於國際各大CSP加速推進AI資料中心的發展，電力需求大幅攀升，帶動市場對於BBU族群的信心明顯上揚，法人最近調升了電源...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 2則留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董至成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董至成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 14 小時前 ・ 14則留言
新／新版新台幣將曝光？千元「4位小朋友畢業了」 央行上午10點揭曉
中央銀行將於今（27）日上午10時舉行記者會，由發行局局長鄧延達親自主持。值得注意的是，這場記者會的任務相當「魔幻」，央行預計將在現場同時說明「兩種新鈔」的相關資訊：一種是民眾下週過年要包紅包的「現行版新鈔」，另一種則是預計2028年才會問世、徹底改頭換面的「未來版新鈔」改版主題。這場集結了「現在」與「未來」的貨幣大秀，預計將揭開新台幣全面改版後的規劃藍圖。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 167則留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 19 小時前 ・ 8則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 2則留言
霍諾德同框吳建豪！兩人手掌「驚人差異」引爆熱議
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日徒手攀登台北101，僅花了91分鐘就登頂，完成備受矚目的極限挑戰。F4成員吳建豪也曬出和霍諾德的合照，兩人手掌「驚人差異」也引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 4則留言
范姜彥豐再開戰！王子不倫粿粿「首公開露面」他怒譙：還要臉嗎
王子（邱勝翊）捲入范姜彥豐與粿粿婚變風波，去年11月二度發文致歉後，停工並神隱3個月至今。日前王子所屬「喜鵲娛樂」舉辦尾牙，他低調出席活動的身影被捕捉；畫面曝光後引發熱議，范姜彥豐也發聲狠嗆「還要臉嗎」，宣洩心中怒火。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 31則留言
比炸魚還毒！吃飯別碰「這種魚」 台大醫：罹鼻咽癌風險多6倍
魚是優質蛋白質，但鹹魚這類醃漬類食物別碰。台大醫院副院長婁培人表示，鼻咽癌是非常致命的癌症，若發生遠端轉移，存活期最短6個月。每年台灣約新增1500人，發生原因包括家族遺傳、醃漬食物如鹹魚、醬菜等，「有家族史者要少吃醃漬類食物。」三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 12則留言
中國恐爆內戰！專家驚曝「習近平動張又俠上當了」 揭2大幕後黑手
中共軍方高層近來接連遭到整肅，包括中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，因中共高層認為他們涉「嚴重違紀違法」遭立案調查，「太子黨」落馬引發熱議。總體經濟學家吳嘉隆透露，支持張又俠的兵力正在向北京推進，中國有可能爆發內戰，並直指「習近平動張又俠，有可能是上當了」點名兩大幕後黑手。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 260則留言
龍千玉低調現身曹西平追思會 哀送前小叔最後一程
曹西平與包偉銘為同期出道藝人，過去曾同台主持電視節目《來電50》，卻多年來屢傳「王不見王」的不合傳聞。今告別式上，包偉銘身穿全黑、戴著墨鏡低調現身，未接受訪問便快步進入會場，以行動送別昔日戰友，格外引人關注。此外，藝人黃鐙輝也現身致意。他感性回憶，曹西平生...CTWANT ・ 16 小時前 ・ 11則留言