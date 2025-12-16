鄰曝槍殺友黑幫男「氣質乖巧」：只要喝酒就失控「持刀鬧事、破壞鐵門」

社會中心／基隆報導

盧男日前才因持刀鬧事被逮，14日又槍殺同幫派的友人。（圖／翻攝畫面）

基隆市大武崙工業區日前發生的保時捷棄屍槍擊命案，經警方逮捕涉案的天道盟同心會成員盧姓男子（33歲），其背景與過往行徑也隨之曝光。據當地鄰里人士描述，外表看似乖巧的盧男一旦沾染酒精便會性情大變，甚至曾持鈍器破壞自家鐵捲門，是地方上的頭痛人物。儘管盧男雙親曾四處求助宗教希望其能改過自新，但仍未能阻止他鑄下開槍殺害鄭姓友人的大錯。

鄰居指出，盧男外貌看起來氣質乖巧、舉止正常，但性格易受酒精影響。一旦飲酒過量或情緒不佳，他就會變得行為脫序，曾有多次鬧事紀錄，甚至包含持鈍器破壞自家的鐵捲門，讓家人感到無奈，最終只能求助宗教力量，希望藉由祈福能使他有所改變。

廣告 廣告

然而，盧男的脫序行為並未停止，本月8日凌晨3時許，盧男又因酒後行為失控，在基隆廟口夜市旁持類似軍用刺刀的刀械揮舞鬧事，最終直到警員獲報到場，並對其噴灑辣椒水才將人制伏，後續依違反《社會秩序維護法》裁罰。未料，警方才剛處置完其持刀鬧事事件，短短幾天後，盧男竟與昔日好友爆發激烈衝突，並持槍射殺了對方，鑄下不可挽回的滔天大錯。

基隆市安樂區15日驚傳槍擊命案。（圖／翻攝畫面）

回顧盧男槍擊棄屍案，他和同幫派的鄭姓友人（34歲）長期存在財務及口角糾紛，14日中午夥同林姓友人前往談判，過程中，盧男竟持槍朝鄭男連開兩槍，其中一槍擊中鄭男右胸致其死亡。盧男犯案後，將鄭男遺體棄置於工業區一輛保時捷休旅車內，隨即與林男駕車逃離現場。

鄭男家屬見其遲遲未歸且車輛失蹤，心生不安報警協尋。警方循線以車追人，於15日清晨4時許在大武崙工業區尋獲鄭男車輛，但鄭男已氣絕身亡。警方隨即調閱大量監視器，鎖定盧男涉有重嫌，並於當天上午9時許，在盧男住所附近將其逮捕歸案，同時於其住家搜出犯案槍械。

經警詢偵訊，盧男坦承因與鄭男的口角衝突及財務糾紛而開槍殺人；隨行林男則供稱，談判過程中全程待在車內，對開槍行徑不知情。訊後，依涉犯殺人罪嫌，將盧男與林男移送基隆地檢署偵辦；檢方訊後，認定盧男涉犯殺人重罪，且有逃亡及滅證之虞，向法院聲請羈押禁見；林男因涉案程度相對較輕，被裁定6萬元交保。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

更多三立新聞網報導

國中妹返家見「漆黑一片」急：父母失聯…警「跑百米」揭烏龍驚魂

幫派談判翻臉！天道盟背景男「連開2槍」轟殺友棄保時捷內遭聲押

澳洲血案…水果店闆冒死奪槍封英雄「善款破1660萬」億萬富豪也豪捐

4公斤瓦斯桶炸翻新營民宅…屋主49%燒傷、路過騎士遭「玻璃雨」割身濺血

