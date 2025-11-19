鄰疑恐因剛退休夫妻開始頻爭執「前1晚甚至狂吵」尪醒來失控暴怒殺妻

社會中心／桃園報導

桃園市退休的64歲李姓男子前天（17日）殺妻子再騎機車到派出所自首。（圖／翻攝畫面）

桃園市中壢區一名李姓緬甸華僑（64歲）17日起床後，不明原因突然持鐵鎚、菜刀將羅姓妻子（56歲）殘殺後，便騎車前往警局自首，並稱因覺得天氣變冷、心情不好，又看到坐在客廳的妻子火氣更大，進而行兇，目前他已遭收押。據鄰居透露，夫妻倆先前其實不會吵架，但自李男最近退休後，好像開始聽到爭執聲，命案前一天更爆發長時間的劇烈爭執，不知是否因此釀殺機？

鄰居透露，李姓夫妻有2名已成年的孩子，並和女兒3人同住在一起；鄰居表示，雖然知道他們住在哪一棟、哪一樓，也知道李男的羅姓妻子在便當店打工，但大家跟這對夫妻都沒什麼來往，即便路過也不會互相打招呼，同時透露，這對夫妻平時不會吵架，也從未情緒失控、罵人等情況。

廣告 廣告

鄰居也指出，李男上個月剛退休，不知是否因此原因，夫妻倆最近開始頻繁爭執，且在命案前一天，又聽到夫妻倆在大吵，且此次吵架時間蠻長的，妻子還喊得非常大聲，雖不知究竟發生什麼事？但當得知命案發生後，除感到極度震驚外，也懷疑是否由於李男沒了工作、收入，進而造成夫妻關係愈來愈差，李男更因此產生殺機。

回顧案情，17日上午9時許，穿著藍色上衣的李男，騎著摩托車前往距離住家一公里遠的派出所自首，一進大門，李男就做出雙手靠攏、要警員上銬的動作，告知警方自己殺了老婆；警方不敢大意，立刻前往李男家中查看，發現李男妻子倒臥血泊當中，頭頸都有傷勢，已沒有生命跡象。

警方初步調查，李男並無家暴、刑事案件前科紀錄，同時稱夫妻間平時感情並無不睦，而同住的女兒也表示，父母間感情沒有不好。針對殺妻原因，李男則聲稱，自己起床後，因感到變天導致心情不好，加上走出房門後，看到坐在客廳的妻子更加火大，才會情緒失控行兇。

檢方複訊後，認為李男涉犯殺人罪嫌，罪嫌重大，有逃亡及滅證及之虞，向桃園地院聲請羈押獲准，後續也會持續追查李男的殺妻動機。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

更多三立新聞網報導

精舍命案死者遭虐後被拖路邊「躺地淋雨9分鐘無人管」家屬哭：好像剴剴

被問：是否擔心被中國列為劣跡藝人？王大陸沉默了

王大陸出庭竟忘帶身分證：太趕忘了…網笑翻：開庭與開溜，選擇開天窗

女廟祝房間裝監視器防盜…卻見「道士男友猥褻弟媳」氣炸提告

