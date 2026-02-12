鄰被臭到「拔頭髮」解愁！ 臭豆腐名店：將變更排放口位置

台北市 / 綜合報導

花蓮知名臭豆腐店前年底進軍台北大直開設分店，卻因濃烈氣味，長期遭到周邊住戶強烈反彈，日前有民眾在社群上貼出一大把掉落的頭髮，並附上藥袋，直言長期生活在臭味中，壓力大到「快把頭髮拔光」。對此，而北市環保局則表示，去年稽查發現異味指數超標，已開罰58萬5千元，業者農曆年前也會再變更排放口位置、加裝活性碳除味設施。

頭部禿了一大塊，一大把頭髮全掉下來，旁邊附上藥袋和藥膏，當事人發文表示，每天處在臭味中，焦慮到都把頭髮拔光了，他控訴罪魁禍首就是這家，臭豆腐店。

一塊塊豆腐，炸得金黃酥脆，加上獨門醬汁和泡菜，就算是平日下午，店裡客人依然絡繹不絕，這家來自花蓮玉里的知名臭豆腐，前年底台北大直開設分店後，雖然深受饕客喜愛，但附近住戶卻飽受氣味困擾。

附近住戶說：「比起它剛開已經好太多，它的抽風管是拉上去往上，所以它排出來的是往上的，所以是樓上比較痛苦，大家都滿困擾他們都是告訴我說，衣服到底要怎麼辦，怎麼曬，窗戶是不能開的。」

雖然業者已經設置，靜電式油煙處理設備，水洗機等除臭設備，但二樓以上的住戶，各個門窗緊閉，還有嗅覺比較敏銳的民眾表示，300公尺遠的捷運劍南路站，以及500公尺外的美麗華，通通都聞的到氣味。

民眾說：「吃的時候味道是香的，但是在路上聞起來是有一點異香，從捷運站出來過了馬路之後，就隱約開始聞到，然後味道越來越重。」民眾說：「對面那邊就聞到，滿濃郁的，比較像水溝的味道。」

對此北市環保局回應，去年就已經進行過稽查採樣，檢測結果嚴重超標，處以58.5萬元罰緩，4月複查後，確認未超過管制標準，今(12)日中午環保局也再度前往，店面查看。

台北市環保局稽查大隊第三中隊長何姿慧說：「業者表示他的那個排風口的方向，會再調整位置，另外他會再加裝活性碳的除味設施，那預計農曆年後裝設完成，以減少異味，那後續本局一樣是加強稽查。」業者如何還給附近住戶，原本的生活品質，並且達成共識，是店家長期經營下，必須得解決的重要課題。

原始連結







