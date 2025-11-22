鄰近健康舉辦轉型論壇 助社區藥局搶攻智慧醫療商機
面對健保制度變革與連鎖藥妝強勢競爭，傳統社區藥局正面臨嚴峻的生存考驗。致力於整合社區藥局轉型的數位健康平台「鄰近健康」，宣佈將於 12 月 4 日下午 2 時舉辦「健康台灣 2030」論壇。創辦人趙國鈞將首度揭露「社區藥局轉型在地健康中心的未來藍圖」，並攜手台北市、苗栗縣、基隆市等藥師公會及產學界領袖，共同啟動產業轉型革命，協助藥局開創營收新藍海。
「鄰近健康」董事長趙國鈞指出，全台擁有超過六千家社區藥局，但在資源有限的情況下各自單打獨鬥。透過「鄰近健康」APP 平台的整合，能有效串聯藥局服務與民眾需求，協助老字號藥局在現代化浪潮中提升競爭力。目前平台已協助聯盟藥局提升業績，甚至創下年增百萬營收的佳績。趙國鈞透露，短期目標將結盟 350 家藥局，預計未來三年擴張至 1000 家。該發展潛力已獲半導體界重量級投資人青睞，計畫於 2027 年籌備 IPO 進入資本市場。
本次論壇內容聚焦實務轉型策略。台北市藥師公會理事長尹岱智將發表「醫藥網絡，啟動健康台灣新篇章」專題；隨後由台灣社區藥學會常務理事廖偉呈、新北市藥師公會理事張倪芳及台灣生技醫療照護輔具協會理事簡大偉，針對「社區藥局轉型升級三部曲」進行深入剖析，闡述如何透過「數位賦能」「服務擴展」及「安全防護」三大層面，將傳統藥局升級為社區的智慧健康樞紐。
除了專題演講，活動現場將設置三大體驗專區。「智慧服務站」將引導民眾體驗 APP 的居家安全評估預約功能；「補助諮詢站」提供長照輔具補助資格的一對一顧問諮詢。針對藥師族群設計的「藥局聯盟站」，則將展示專屬藥師版 APP 功能，說明加入聯盟的優勢與數位接軌方案。
趙國鈞表示，論壇當天也將安排「高峰對談」，邀請產官學醫代表進行四方對話，探討政策與科技如何共築產業未來。此外，現場更邀請已成功轉型的藥師現身說法，以真實案例驗證商業模式的可行性。主辦單位歡迎有興趣的藥師及藥局業者親臨現場，共同探索轉型契機。
活動報名資訊： https://www.surveycake.com/s/d6Dxz
