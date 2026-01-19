鄰近放學時間醉倒補習班門口 信義警即時守護避免孩童受驚

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市信義分局福德街派出所警員吳楚元、郭懷恩，日前接獲報案，指稱轄內有民眾酒醉倒在補習班門口，當時鄰近放學時間，為避免孩童受驚，希望警方到場協助。員警立即趕赴現場，發現一名6旬王姓男子醉倒在地，完全不省人事，並表示身體不適，遂撥打119專線協助送醫。

警方表示，王男無業，沒事就從大白天開始獨自飲酒，常不勝酒力於公園、路旁倒頭就睡。員警於現場考量王男雖無危害，也表示不需要警方協助，但其倒臥地點尷尬，若不即時排除，恐造成附近學童、家人擔憂害怕，而衍生不必要困擾。處理過程中，補習班老師除感念員警辛勞外，也頻頻感謝員警付出，讓孩童有個安全無虞的環境。

信義分局呼籲，民眾飲酒應量力而為，避免自身發生危險或造成他人困擾，若遇突發狀況也可立即尋求警方協助，警方將秉持為民服務精神，提供必要支援。