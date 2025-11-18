鄰近月世界垃圾山今清完 高市府追查業者可能源自善化

清潔人員拿著垃圾袋持續清運，高雄燕巢一處鄰近月世界的山坡地遭不肖業者偷倒大量家庭垃圾，環保局出動清潔人員連二日清理，總算在18日中午清完。

高雄市長陳其邁表示，「我們一定嚴懲嚴辦，偷倒垃圾，這個對象都已經掌握，從11月初10幾次的車次，我們也都交由警方。」

陳其邁下令嚴懲嚴辦，因為被偷倒的數十公噸垃圾，一度快跟路面同高，警方清查周邊路段近2個月的監視器畫面，確認業者偷倒可追溯到本月1號，環保局將配合檢警追查，後續也會依《廢棄物清理法》加重處罰行為人，並求償代清理費用。

高雄市環保局稽查科長王健州指出，「環保局17日清除月世界垃圾，發現包含台南今年10月下旬產生的垃圾，研判為11月上旬遭人棄置，檢警目前掌握數台可疑車輛，擴大偵查中。」

由於部分垃圾來自台南，台南市府透過破袋檢查、清運車輛軌跡勾稽、監視器比對，鎖定善化某業者涉有重嫌，但也發現除了台南，還有其他縣市的垃圾。

台南市環保局長許仁澤回應，「初步了解還有其他縣市、北部的縣市，但是我們不清楚是這個業者是否也去北部收運垃圾，因為我們知道很多清運業者是北部、南部這樣跑的。」

台南市府已掌握部分垃圾來源的業者，但清運業者還須釐清，查獲後將廢止清除許可；並透過電子圍籬等跟中央合作的清除機構管制作為，加強道路攔查，嚴防跨區棄置行為。