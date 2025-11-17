鄰近月世界山坡地遭倒8噸垃圾 涉廢清法地檢署展開偵辦
產業道路護欄往下看，垃圾一路綿延到山谷，初估有數十公噸。
高雄市民說，「就是上週我們去，我們剛好去散步嘛，然後到那邊就有聞到一股很臭的味道，然後就看才知道說，喔那邊怎麼會變成垃圾山。」
另有高雄市民表示，「百姓大家過較好的日子，不要再在那邊倒那些垃圾，倒成這樣髒兮兮、沒意思啦。」
空拍更清楚，正常山坡地應像畫面左邊看得到土坡，這處遭傾倒後，看不出原本樣貌，還臭氣熏天。
高市燕巢區金山里長林順輔指出，「不要再有這種行為發生了，那再者我們會盡量在這個周邊，架設一些監視器。」
遭傾倒地點離泥火山自然保留區不遠，也是通往月世界的產業道路，破袋檢查發現是來自台南等縣市的家用廢棄物，市府先代為清理後再求償，光在17日就至少清出8公噸垃圾。
高市環保局副局長高宗永回應，「這些有來自外縣市的生活廢棄物，查獲了大概台南等地區啦，因為它的來源跨越好幾個地方。」
土地為林保署所有，林保署表示該區非熱點，6日巡山員發現後就通報警方查辦，近兩週兩次巡查都沒發現可疑人士。
林保署屏東分署旗山工作站主任胡淑珠說，「本案已經有移請警方去做偵辦，後續如果有發現行為人的部分，我們會依照《森林法》第43條及第56條，予以相對的裁處。」
台南社大環境研究小組研究員晁瑞光指出，「對生態環境影響一定有，因為它是從高處往下倒，然後我們一旦倒下去之後，你要再做清除，不太可能清得能夠完全清得乾淨，而且你清，你成本會比原來直接這樣東西去處理困難許多。」
台南環團從垃圾量推估是清運業者所為，呼籲政府重罰來遏止，全台南市有425家清除機構，台南市府透過路口影像協助追查，若證實是台南的清除業者，將移送法辦並撤銷清除許可證。橋頭地檢署也已指分黑金組檢察官指揮偵辦，要全力找出破壞環境的違法者。
