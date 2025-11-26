即時中心／林耿郁報導

美國華盛頓特區白宮附近，當地時間26日下午發生槍擊事件：兩名國民警衛隊（National Guard）成員，在市中心的法拉格廣場（Farragut Square）附近中彈，事件導致白宮一度短暫封鎖；不過當時川普人在佛州海湖莊園，未受影響。

綜合外媒報導，這起槍擊事件發生於美東時間下午2時15分，地點為距離白宮僅數個街口的法拉格廣場。由於該地段緊鄰白宮，而且又是執法者遭到攻擊，因此迅速引起全美，以及川普本人的關注。

國防部官員指出，嫌犯已因槍傷送醫，目前犯案動機尚不清楚。川普則在社群平台上痛罵嫌犯「畜生（animal）」，必定付出「慘痛代價」，同時讚揚現場的國民兵反應英勇。

市中心驚傳槍響 民眾奔逃、特勤人員追捕嫌犯

43歲的華府居民沃特斯（Stacey Walters）表示，當時正在白宮附近搭乘 Uber，突然聽到兩聲巨響，看到民眾與孩童驚慌奔逃。她隨後聽到有人大喊「救命！」並看到疑似美國特勤局（Secret Service）人員，追逐一名身穿連帽外套的人。

55歲的麥克．萊恩（Mike Ryan）則說，他聽到疑似槍聲後奔跑半個街區，回頭抵達現場時，看見兩名國民兵倒在地上，有人試圖替其中一人施行CPR；附近的國民兵則壓制一名嫌疑人。

川普在華府大舉部署國民兵

自今（2025）年8月起，川普為打擊他口中的「民主黨城市移民與犯罪問題」，向華府部署約2,200名國民兵。

這些士兵來自路易斯安那、密西西比、俄亥俄、南卡、喬治亞等多個外州；川普多次宣稱因國民兵進駐，華府犯罪「幾乎消失」。

槍擊事件後，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）證實，川普已要求再增派500名國民兵至華府，「這只會更加堅定我們讓DC安全、美麗的決心」。





原文出處：快新聞／鄰近白宮！美華盛頓特區驚傳槍響 2國民兵中彈送醫

