鄰近雲林高鐵站 咖啡餐廳

「五線譜咖啡餐點」座落於雲林高鐵站附近，為往來旅客及在地居民提供了一個品味時光、享受片刻寧靜的用餐空間。

步入五線譜咖啡，映入眼簾的是一種簡約而富有質感的裝潢風格。以清水模的素雅、大理石及石板的自然紋理，搭配溫潤質樸的木質餐桌椅，共同構築了一個現代、寧靜且舒適的室內用餐空間。儘管空間大小不如預期般寬敞，但依然能讓人感受到整體的舒適度。

五線譜咖啡的菜單品項涵蓋了咖啡、飲品、氣泡飲、甜點，以及飯類和麵類主食。飯類：煲仔飯、蔥什米、黃金起司燉飯、黃金起司海鮮燉飯、日出蛋炒飯、混蛋炒飯。麵類：鹹蛋義大利麵、白醬雞肉義大利麵、白醬海鮮義大利麵、炒泡麵、蔬食拌麵。點心：玉子燒、菜頭粿。

「日出蛋炒飯」

「日出」代表那顆覆蓋在炒飯上金黃色的太陽蛋，蛋的熟度可依個人偏好選擇全熟或半熟，當天選擇半熟，蛋煎得很漂亮，不僅賣相佳，也讓蛋黃保持了溫潤的濃稠感，為炒飯增添了豐富的濕潤度。而炒飯本身拌入了馬鈴薯丁和蔬菜丁以及肉丁，豐富了炒飯的口感層次，至於炒飯風味與一般印象中的中式炒飯不同，五線譜咖啡的日出蛋炒飯，展現了店家獨特的風味取向，一種清新屬於店家自成一格的風味。

地址｜雲林縣虎尾鎮學府二路327號





