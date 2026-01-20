鄰近一、二期環委關注加乘影響 台南柳科三期環評補正再審

行政院宣布智慧機器人產業聚落腳台南柳營，台南市政府擬開發柳營科技園區第三期，今日進行第1次環評初審。（圖／翻攝自環評書件網站）

行政院宣布智慧機器人產業聚落腳台南柳營，台南市政府擬開發柳營科技園區第三期，今日進行第1次環評初審，因該案鄰近柳科一、二期，環委要求評估該案與一、二期開發的加乘影響，並要求釐清園區內畫設住宅區必要性，決議補正再審。

台南市政府說明，柳科三期基地東側臨柳科第一、二期，約87.52公頃，其中98.04％為台糖所有，預計引進基本金屬製造業、金屬製品製造業、未分類其他電子零組件製造業、電力設備及配備製造業、機械設備製造業等，排除高汙染製造業，估吸引3000人就業人口，形成產業群聚的聚集經濟效應。

對於空品影響，台南市政府表示，模擬施工期間或營運期間，柳營國中、重溪國小、新厝村、基地內PM10、PM2.5、SO2、NO2各汙染物平均值，均符合空品標準，對鄰近敏感受體空品影響則屬輕微，減輕對策包含優先引進低污染產業與製程、低排放車輛，並執行排放量增量抵換、要求廠商申請空汙排放許可等。

台南市政府估，營運期間產生一般廢棄物為每日1.6公噸、一般事業廢棄物產生量每日22公噸，有害事業廢棄物產生量每日4.8公噸，一般事業廢棄物優先由鹿草焚化爐處理，有害事業廢棄物則由合格公民營清除處理機構清除處理，不致造成工區附近的環境汙染。

環委則要求，強化說明該園區規畫進駐產業類別與「大南方新矽谷推動方案」扣合度，並釐清園區內畫設住宅區必要性。也應重新檢核空汙排放量增量，並研提空汙減量及抵換措施，包含抵換來源及抵換量計算方式。

環委也表示，應評估該案與柳營科技園區一、二期開發的加乘累積影響，具體說明空氣品質、放流水質、廢棄物與毒性及關注化學物質量化數據，釐清健康風險評估風險值、高風險位置及受暴露族群，並研提高風險區域的風險控制措施。

