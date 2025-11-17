鄰逢甲商圈「炸街」圍毆正義運將 球棒隊8嫌12小時內落網 疑討債集團

記者潘靚緯／台中報導

陳姓運將拿滅火器勸阻改裝車炸街，不料遭6人持球棒圍毆倒地。(圖／翻攝畫面)

今(17)日凌晨1點多，台中市西屯區西屯路、寶慶街口，發生多輛改裝車「炸街」狂飆擾民，一名陳姓運將不滿噪音吵得人無法入睡，拎著滅火器單槍匹馬衝上前，要求改裝車駕駛離開，雙方爆發爭執，陳姓運將噴灑乾粉試圖驅離，卻遭6人持球棒圍毆重傷。警方先後查獲5輛車、8名嫌犯到案，涉嫌動手的趙男落網後供稱因債務糾紛到附近找人，卻被噴滅火器才打人，訊後依傷害、聚眾鬥毆罪嫌移送法辦，警方將擴大追查是否是討債集團犯案。

廣告 廣告

陳姓運將不滿改裝車凌晨1點多來回繞行炸街，憤而拿滅火器噴灑，試圖驅離改裝車。(圖／翻攝自記者爆料網)

多名男子開著5輛改排氣管的賓士、豐田自小客車，到鄰近逢甲商圈西屯路、寶慶街50巷一帶，狂催油門再煞車「炸街」不斷來回繞行，引擎聲浪轟轟作響，吵得居民不得安寧，45歲陳姓運將看不下去，帶著乾粉滅火器衝下樓理論，與其中一輛改裝車車主爆發口角，拿起滅火器噴灑，車主不滿，轉彎試圖撞人，最後下車持球棒追打，5、6名同夥也持球棒加入圍毆，陳男一度衝入白車駕駛座，想拔走車鑰匙，再度遭6人亂棒毆打。

健壯的陳姓運將被打到全身是傷，手指骨折、頭部縫15針。(圖／翻攝畫面)

警方獲報後出動24名快打警力火速到現場，但打人的嫌犯早一步鳥獸散逃逸，員警先將傷勢嚴重、不支倒地的陳男送醫急救，陳男頭部、全身有多處擦挫傷，手指骨折、頭部縫合15針，幸好送醫後意識清楚，沒有生命危險。

警方出動快打部隊24名員警，火速逮捕5名嫌犯，其餘3名嫌犯在17日下午1點30分也逮捕歸案。(圖／翻攝畫面)

嫌犯打人後開車四處逃竄，警方立即追緝並逮捕5名嫌犯到案，包括29歲趙男、32歲高男、20歲周男、23歲劉男、33歲蔡男等5人，依傷害、聚眾鬥毆移送法辦。下午1點30分又循線查獲32歲王男等3人到案，將釐清是否有涉入圍毆。

8名嫌犯全數緝捕到案，落網後向警方聲稱，當時因債務糾紛到附近找人，因找不到人才在街頭來回繞行，遇到陳男拿滅火器噴灑被激怒，才會持球棒圍毆，警方將擴大追查是否為討債集團涉入犯案。

疑似為了討債，多輛改裝車凌晨在西屯路、寶慶街附近炸街、放鞭炮，8名在場嫌犯全部落網。(圖／翻攝自記者爆料網)

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

更多三立新聞網報導

彰化4萬顆毒蛋流向！中市35家下游名單曝 海線知名行旅、小吃店全中

離警局1公里炸街亂棒打運將！議員轟「他們不怕妳」 盧秀燕：決不寬貸

離譜公務員勘查風災開小差！躲泳池對2男童伸魔爪猥褻 重判8年8月

被炸街車隊吵醒！「正義運將」持滅火器驅離 遭6人亂棒圍毆90秒傷勢曝

