鄰里健身樂活生活 蘆洲兒九公園完工啟用

新北市蘆洲區兒九公園擴大整建完成，增設綜合式體健設施及休憩步道昨正式開放啟用。 （記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲／新北報導

因應民眾對休憩與運動空間的需求，並為打造貼近生活的綠色休憩環境，新北市府工務局擴大整建蘆洲區兒九公園，增設綜合式體健設施及休憩步道全面完工，二十日開放啟用，提供當地社區居民就近運動、放鬆身心的優質公共空間。

工務局長馮兆麟表示，兒九公園基地位於蘆洲信義路與民生街交叉口，鄰近徐匯中學及溪墘湧蓮活動中心，原為私人停車場用地，基地四面臨路，兩側緊鄰既有公園，為提升土地使用效率，去年月啟動擴大公園開闢，與鄰近的溪墘公園串聯，工程經費約六五０萬元，工程於日前全面完工，形塑完整的鄰里生活圈。

負責施作的新工處長簡必琦指出，全民健身風氣盛行，傳統體健設施已逐漸難以滿足民眾多元化的運動需求，兒九公園特別設置綜合式體健設施，提供較高強度的訓練選擇，加強全身肌力，讓民眾在公園中達到良好的健身效果；同時保留原有的簡易型體健設備，並闢有休憩步道，滿足不同年齡層及體能需求，營造兼具健康促進與社交互動的友善社區空間。