鄰里健身、樂活生活 蘆洲兒九公園完工啟用

蘆洲區兒九公園擴大整建，增設綜合式體健設施及休憩步道，於今日正式開放啟用。新北市工務局提供

記者黃秋儒／新北報導

因應都市快速發展及住宅密集化，市民對休憩與運動空間的需求日益提升，為打造貼近生活的綠色休憩環境，新北市政府擴大整建蘆洲區兒九公園，增設綜合式體健設施及休憩步道，於今(20)日全面完工、正式啟用，提供居民就近運動、放鬆身心的優質公共空間。

新北市工務局長馮兆麟表示，兒九公園基地位於信義路與民生街交叉口，鄰近徐匯中學及溪墘湧蓮活動中心，原為私人停車場用地，基地四面臨路，兩側緊鄰既有公園，為提升土地使用效率，去(114)年10月啟動公園開闢工程，工程經費約650萬元，歷時約3個月完成改造，提供居民一處舒適的日常活動環境，並與鄰近的溪墘公園串聯，形塑完整的鄰里生活圈。

兒九公園設置綜合式體健設施與簡易式運動器材，滿足不同年齡層及體能需求。新北市工務局提供

負責施作的新工處長簡必琦指出，近年來全民健身風氣盛行，傳統體健設施已逐漸難以滿足民眾多元化的運動需求，兒九公園特別設置綜合式體健設施，提供較高強度的訓練選擇，加強全身肌力，讓民眾在公園中達到良好的健身效果；同時保留原有的簡易型體健設備，滿足不同年齡層及體能需求，皆依能自身需求選擇合適的運動方式，整體面積約489 平方公尺，營造兼具健康促進與社交互動的友善社區空間。