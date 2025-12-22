鄰里大健康聯盟崛起 無疆行銷攜手專家 打造銀髮族平價樂活新生活

產業中心/綜合報導

在臺灣逐步邁向超高齡社會的背景下，大健康議題成為眾所矚目的焦點。無疆行銷公司不僅在這一領域積極投入，更以獨特的鄰里視角切入，打造面向銀髮族的「鄰里聯盟」，期望透過公益活動貼近並理解長者們的需求。

無疆行銷負責人張書瑋表示：「目前我們已經在雙北地區舉辦了數十場活動，每一場都相當熱絡，經常有超過百人以上的鄰里居民熱情參與，在幾個社區之間引發了不小的轟動。」

這些講座不僅涵蓋防詐騙宣導、居家安全和身心靈培養，還特別邀請了藥局、中醫師，甚至紫微斗數的老師到現場，為長者們提供免費的命理、算命等服務，讓整個活動內容更加豐富多元。

張書瑋進一步指出：「我們希望不只是提供高端服務，而是將大健康真正融入鄰里日常，組成一個大家都能參與、負擔得起的『樂活大健康俱樂部』。通過這樣的方式，讓長者們在熟悉的鄰里中獲得實用的健康支持，並在老年化社會中得到更公平、舒適的對待。」

無疆行銷的這一系列努力，不僅讓他們在大健康領域中脫穎而出，也真正為社區帶來了更多溫暖與關懷，成為銀髮族心中最貼近的健康夥伴。

未來，我們也希望邀請更多領域的專家，包括藥師、醫師等成為活動的貴賓講師，參與這些公益行動。以公益取代單純的業務推廣，協助長者們在成為銀髮族之前就能更早習慣並了解退休後的生活方式，從容應對未來的銀髮人生