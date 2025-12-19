鄰里糾紛釀殺機！南投51歲男埋伏衝撞 持刀刺死鄰居後自首

男子疑因長期鄰里糾紛懷恨在心，清晨埋伏住家巷口行兇。 圖：翻攝自記者爆料網

[Newtalk新聞] 南投縣名間鄉今(19)日清晨發生一起命案。一名男子疑因長期鄰里糾紛懷恨在心，清晨埋伏住家巷口，先駕車衝撞鄰居，再持刀刺向對方，造成對方傷重不治。男子犯案後自行報警自首，警方訊後將依殺人罪嫌移送南投地檢署偵辦。

事發在南投縣名間鄉今日上午7時40分，一名51歲黃姓男子疑因長期鄰里糾紛懷恨在心，清晨見65歲蕭姓鄰居準備外出務農，便埋伏在住家附近巷口，當蕭男騎機車外出時，隨即駕駛自小客車衝撞將人撞倒，再持預藏水果刀刺向對方胸部，造成蕭男當場重傷倒臥路面。救護人員趕抵將人送醫搶救，仍宣告不治。

據了解，黃、蕭兩人為多年鄰居，因生活瑣事與噪音問題長期不睦。警方初步調查，黃男情緒不穩，曾在夜間燃放鞭炮，影響周遭安寧，蕭男多次向警方報案反映，疑因此引發黃男不滿，最終釀成憾事。

黃男於犯案後自行撥打110報案，向警方坦承犯行。員警到場時，黃男未逃離現場，配合警方調查。南投警分局鑑識人員已到場完成採證，並查扣作案用水果刀及涉案車輛，相關事證正進一步調查釐清。南投警方表示，黃男的行凶動機與長期鄰里糾紛有關，全案將依殺人罪移送南投地檢署偵辦。

