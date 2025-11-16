鄰「持鐵捲門鉤子」作勢攻擊 女店員秒戴安全帽自保

屏東縣 / 綜合報導

屏東市一間鴨肉店，在昨(15)日晚上7點多，和隔壁鄰居發生衝突，鄰居男子手拿疑似假的武士刀，和鐵捲門鉤子，作勢對女店員動粗，雙方爆發口角，男子媽媽也拉不住他，沒想到下一秒男子還出手打店員頭部，還好女店員在被打之前，先戴好安全帽保護，雙方在馬路上拉扯，警方獲報到場，根據了解，雙方是因為停車問題，還有之前的油煙味困擾，才會引起糾紛。

晚上7點多，屏東市一間鴨肉店門口，發生糾紛，只見一名，疑似手持假的武士刀，和鐵捲門鉤子，指向店員，店員拿手機錄影，一旁男子母親看到，要過來要制止，沒想到男子還是怒氣沖沖，媽媽完全拉不住他，下一秒，他竟朝店員頭部打，還好店員，在被打之前，已經趕快戴起安全帽，保護頭部，雙方糾紛還沒結束，又在街上拉扯，爆發肢體衝突。

被打當事人許小姐說：「我們這邊做生意，加上對面有補習班，他們接送小孩，所以有時候車子會停在他們前面，其實都是臨停而已，我們就在隔空對喊，他兒子回來，可能看到，以為他媽媽在跟我們吵架，就直接衝進去拿那兩支東西出來了，我跟我妹被打，我們去醫院驗傷。」附近其他鄰居說：「爸爸有把兒子拉進去，結果兒子又衝出來。」附近其他鄰居說：「他們會講說油煙味啊，有反應過。」

衝突發生在，屏東市建豐路上的一間鴨肉店，15日晚上7點多，隔壁鄰居男子，和店家發生衝突，據了解是因為鄰居不滿，車輛停到自家門口，所以發生糾紛，附近鄰居說，之前他們就曾因為油煙問題，吵過幾次。

屏東分局民和所副所長徐正山說：「事端起因為顧客停車問題引發爭執，警方到場時，涉案男子已返家，其母親在場說明，警方已通知當事人到所製作筆錄，已釐清事發經過，全案將依社會秩序維護法辦理。」

不滿車輛停車問題，加上一直以來的油煙困擾，這回竟然拿武器動粗，但大動肝火問題恐怕也沒辦法解決，還是得好好討論溝通，才是上策。

