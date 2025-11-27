鄺玲玲封Dior大使！混血神顏全網戀愛、GL爆紅＋語言天才人設太完美，連私服都鬆弛又高級

（圖／鄺玲玲IG）

Dior再出王牌、正式宣布泰國最火GL組合「LingOrm」—鄺玲玲（Sirilak Kwong）與 Orm（Kornnaphat Sethratanapong）成為最新全球品牌大使，消息一出瞬間點燃亞洲時尚圈！

（圖／品牌提供）





鄺玲玲、Orm兩人在《我們的秘密》、《OnlyYou》中合體放閃，成功擄獲全球粉絲，這次跳出戲劇領域，用雙人魅力攻佔精品界，以令人無法移開視線的獨特氣場、直接晉升Dior新寵兒。

（圖／品牌提供）





鄺玲玲是誰？來自港泰血統的濃顏系神顏，天生就是鏡頭C位

鄺玲玲出生於香港，爸爸是香港人、媽媽是泰國人，她的混血五官深邃有神，雖然帶點高冷美人氛圍，一笑就自帶柔光濾鏡般甜美可人。因為在香港長大，廣東話超流利，17歲赴泰國讀書後更精通泰語、英語和中文，是妥妥的語言天才＋跨文化魅力寶藏女孩。

（圖／鄺玲玲IG）





大學期間鄺玲玲參加孔敬小姐選美，一舉奪冠，隨後參加了泰國第3電視台的試鏡，成為旗下藝人。真正讓她爆炸級走紅，是2024年的GL話題劇《我們的秘密》，她飾演帥氣又溫柔的皮膚科醫生Fahlada，瞬間成為亞洲GL小天后。如今更被Dior相中成為全球品牌大使，時尚圈一致認證：她的時代正式來了。

（圖／鄺玲玲IG）

鄺玲玲的私服穿搭！高級、鬆弛、非常有態度

別看她戲裡氣場強，私下其實是走乾淨利落、舒服又時髦的那派。以下三套鄺玲玲私服風格，簡單搭配讓她穿得輕鬆又高級。

（圖／鄺玲玲IG）





鄺玲玲私服穿搭：白色薄紗襯衫＋牛仔褲

以白色透膚薄紗襯衫搭配牛仔褲，看似簡單卻很高級。領口飄逸的紗面料讓整體更有層次，搭上清新的牛仔褲，中和掉薄紗的甜度，讓鄺玲玲看起來仙氣與率性感完美交會～

（圖／鄺玲玲IG）





鄺玲玲私服穿搭：白色針織 × 白短褲

這套「鄰家發光系女孩」穿搭，以白色針織長袖上衣搭配白短褲，配上白襪與小白鞋，乾淨到像是自帶柔焦光環。全白穿搭最怕顯胖，鄺玲玲卻靠比例抓得恰到好處：上半身柔軟、下半身俐落，看起來青春又帶點甜辣，絕對是乾淨女孩的耐看穿搭教科書！

（圖／鄺玲玲IG）





鄺玲玲私服穿搭：米色西裝套裝

這套寬鬆的西裝外套搭配落地西裝褲，完全走鄺玲玲擅長的中性、灑脫氛圍。米色西裝套裝、隨性中帶精英感的高級中性色，拉長身形比例，還帶點Boyish帥感，實在太喜歡了～

（圖／鄺玲玲IG）



鄺玲玲能同時駕馭甜、帥、乾淨、仙氣，重點是她身上那股自由、自然、毫不造作的優雅，誰能抗拒！

