配偶權是封建遺毒？ 妻與小王上摩鐵 夫求償敗訴

【警政時報 崔兆慧／桃園報導】桃園市一名人妻與丈夫結縭近30年、育有4名子女，卻在退休前夕才得知配偶與他人同居交往長達多年，身心大受打擊，憤而提告請求侵權損害賠償。法院審理後認定，被告行為已侵害原告配偶權，判決須賠償精神慰撫金新台幣25萬元，全案於日前宣判。

婚姻存續期間若發生婚外情爭議，是否構成侵害「配偶權」，近期在司法界引發討論。（AI生成示意圖）

判決指出，原告與配偶於民國76年間結婚，婚後專心照顧家庭並協助處理公司會計事務，長年未察覺配偶婚外情，直到114年2月，配偶才坦承與被告長期交往並同居，時間長達20年，導致原告婚姻瀕臨崩潰，精神承受極大痛苦。

廣告 廣告

被告辯稱，原告早已知悉雙方交往情形，請求權已罹於時效，並主張係因誤信原告配偶已離婚才開始交往。不過，法院審酌相關證據後，認為被告說法與常情不符，亦無法證明原告早已明確知情，時效抗辯不成立。

桃園地院承審法官指出，配偶權屬於婚姻關係中重要的人格法益，即便通姦罪已除罪化，仍不影響民事侵權責任的成立。若明知對方有配偶，仍發展逾越一般社交界線的親密關係，足以動搖婚姻基礎，即屬違反善良風俗，侵害配偶權。

不過針對「配偶權」，台南地院有不同看法。日前台南市一名人夫控告妻子出軌，還跟小王上摩鐵，氣得提告求償100萬元，原本以為官司「穩贏」，卻遭法官盧亨龍在判決中直指，《民法》並未明文規定「配偶權」，將配偶對性關係的排他、獨占視為權利，其實源自古代封建皇權時代將人「物化」的觀念，最後判決人夫敗訴。

盧亨龍指出，婚姻本質上是自由個體締結的契約關係，但個人的性自主權屬於憲法所保障的基本權，不應因結婚就轉變為他方可以獨占或支配的「客體」。若以「配偶權」為由，動輒請求金錢賠償，等同由國家公權力介入，透過慰撫金制度來評價一段婚姻是否圓滿，不僅貶低人格尊嚴，更可能成為「婚姻本身的殺手」。

盧法官更在判決中引用康德、漢娜・鄂蘭等哲學家的思想，直言目前司法實務慣用的「慰撫金」制度，猶如追求圓滿婚姻的「毒鴆虐藥」，不但無助於修補關係，反而可能加速婚姻的瓦解。他認為，婚姻並非將個人轉化為對方的私產，結婚不代表放棄性自主權，更不該成為國家用金錢衡量情感價值的工具。

盧亨龍也在判決結語中感嘆，台灣表面上是文明國家，但自由主義的思想根基仍相當薄弱，甚至仍處於「幽冥之際」或「思想荒漠」。他直言，當多數人尚未意識到「由國家以金錢評價感情」本身就是一種羞辱時，作為自由個體的主體意識，恐怕仍未真正覺醒。

更多警政時報報導

​【獨】中研院量子電腦工程爆爭議：群光電能捲入分包疑雲與文件版本落差 責任歸屬成焦點

【獨家】權勢黑手（上）仟萬採購案女業務控遭強制猥褻 報案竟換來開除與刑告