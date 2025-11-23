配偶頻出軌「對象」成關鍵！兩性專家揪1細節：已經愛上對方

欣西亞指出配偶倘若二度外遇，對象若是同一個人，恐怕並非玩玩而已，而是愛上對方。（示意圖／Shutterstock／達志）

兩性專家欣西亞，常在社群分享兩性議題，近來提及配偶倘若二度外遇，對象的差異則意謂不同情境，如果都是同一個對象，恐怕並非只是玩玩而已，而是已經愛上對方。

欣西亞指出配偶倘若二度外遇，「對象」究竟是誰，可以幫助自己更看清另一半，假設都是同一個人，可以稱為「情感型外遇」，絕非一時激情、玩玩而已，而是愛上對方，有著放不下的情感牽連，不僅會同時經營兩段情感線，加上小三適時補上心裡缺口，導致正宮不再是唯一依附對象，通常想要修復關係的難度相對提高。

廣告 廣告

倘若第二次外遇對象是不同的人，稱為「模式型外遇」，這種類型的本質不是愛，而是停不下來的模式，「重點不是人，而是刺激，外在看起來像『換人玩』，真正問題是『無法控制自己』」，通常這種行為模式，問題在於配偶的「自我管理失控」，會做出出軌行為，絕不是愛上一個人，而是需要「外遇這個行為」，讓他能夠紓壓、逃避伴侶衝突、彌補內在空洞、尋求掌控感。

欣西亞強調這類型人的即便換伴侶，持續再犯機率相當高，關鍵並非是對象的誘惑，而是「自己本身」，接著語重心長提醒配偶有這些行為的人：「外遇從來不是因為妳不夠好，它只是在提醒妳，妳不是在面對第三者，而是面對他內心深處未被處理的問題」。

更多中時新聞網報導

籃球》再戰日本 陳盈駿：台灣實力進步了

金宇彬申敏兒修成正果 網一片叫好

胡瓜碰胸籃籃 小禎打趣：我是大義滅親型