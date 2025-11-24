配備以色列主動防護系統 德國豹2A8戰車亮相

（中央社科隆23日綜合外電報導）德國地面軍事系統製造商KNDS發布豹2A8（Leopard 2A8），是這款夙負盛名主力戰車的最新型號。除德國外，立陶宛、荷蘭、捷克、挪威也打算採購豹2A8。

國防新聞（Defense News）引述德國國防官員表示，KNDS近日公布的豹2A8，算是豹2系列1992年以來「全新打造」的車款，之前其他系列型號只能算既有車款的升級改良。德國陸軍預計籌購123輛重達70公噸的豹2A8，將自2027年起交付、2030年完成接裝。

豹2A8的新配備包括以色列拉斐爾（Rafael）公司「獎盃」（Trophy）主動防護系統的德國國產版，用於抵禦來襲砲火/飛彈等。德國先前曾在舊型豹2上測試獎盃系統，決定在A8列為標配。

根據德國國防部聲明，豹2A8的其他改進還包括更好的裝甲，並全面重新設計車組人員的戰場態勢感知、火控系統。

主砲部分，豹2A8仍採用與先前其他型號相同的萊茵金屬公司（Rheinmetall）120公釐滑膛砲。

第一批豹2A8將部署於德軍在立陶宛的一支裝甲部隊，這支部隊將是德國自二戰結束後首次在境外常駐部隊，強化直面俄國威脅的北約東翼。

這支常駐立陶宛、規模5000人的旅級部隊預計2027年達到全般作戰能力，也正好是首批豹2A8的交付時間。除德國外，豹2A8的訂單還有立陶宛、荷蘭、捷克、挪威等客戶。（編譯：陳亦偉）1141124